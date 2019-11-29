Kocasinan'dan şehrin doğusu ile batısını birleştiren ulaşım hattı

Kocasinan Belediyesi tarafından Osman Kavuncu, Erkilet ve Bekir Yıldız Bulvarları ile Kuzey Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan alternatif ulaşım hattındaki yolun asfaltlama çalışmaları tamamlanarak, hizmete sunuldu. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, model şehir Kayseri'ye yakışır yeni yolla alternatif bir ulaşım imkanı sunduklarını ve ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.



Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Osman Kavuncu, Erkilet ve Bekir Yıldız Bulvarları ile Kuzey Çevre Yolu'nu, yani şehrin doğusu ile batısını birbirlerine bağlayacak bir hat üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu hattın bir aşaması olan Bekir Yıldız Bulvarı'ndan devam edip, Kuzey Çevre Yoluna bağlayacak olan Saraybosna Mahallesi'ndeki Vezirler Caddesi'nde asfaltlama çalışmasını tamamladık. Daha öncesinde bu yolla ilgili alt yapı çalışmasını tamamlayıp, en son etaplarından biri olan yolun asfaltlama çalışmasını yaptık. Yol için toplam 17 bin 316 ton dolgu malzemesi, 2 bin 916 ton temel malzeme ve 3 bin 62 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaya geçidi için ise, kaldırım çalışmaları devam ediyor. Özellikle bir yandan yeni yollar yaparken bir yandan da mevcut yolların yenilenmesini sağlıyoruz. Amacımız, Kayseri'ye daha konforlu bir ulaşım sağlamaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Hava şartları elverdiğince yol çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ