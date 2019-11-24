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Kocasinan'ın gönüllüsü projesiyle ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmıyor

Kayserili bir Hayırsever, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ayakkabı hediye etti.

24.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:36Kocasinan'ın gönüllüsü projesiyle ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmıyor
Kayserili bir Hayırsever, Gönüllüsü Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ayakkabı hediye etti. Hayırsever vatandaşa teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle veren el ile alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirterek, projeyle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Proje çerçevesinde hizmete sunduğumuz; Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizle gıda, tekstil ve diğer ürünler alanında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle ikinci el marketimizde ihtiyaç fazlası eşyaları, ihtiyacı olan ailelerle buluşturuyoruz. Bu hizmetlerimize destek veren vatandaşlarımızın yanı sıra, Kayseri Park Alışveriş Merkezi ve Meysu Outlet AVM'de bizlere stant açma imkanı sunan yetkililere de teşekkür ediyorum. Çünkü; vatandaşlarımız buraya geldiklerinde rahatlıkla ihtiyaçları kalmayan ürünlerini, buralara teslim edebiliyorlar. Almış olduğumuz bu ürünleri biz daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Veren el ile alan el arasında bir köprü oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 28 bin 453 aile olmak üzere toplam 112 bin 823 kişiye ulaştık. Her geçen gün destek daha da artıyor. En son örneğinde görüldüğü gibi bin ayakkabıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye eden hayırsever hemşehrime teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu noktada Kocasinan bölgesinde ihtiyaç sahibi olupta ulaşılmayacak vatandaş kalmayana kadar bu projemizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız ayrıca evden alınması gereken koltuk, buzdolabı ve televizyon gibi ev eşyaları için ise 0(352) 222 70 00 numaralı telefonla Çözüm Merkezimize ulaşabilirler ve bu eşyaların alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında bizlere destek olabilirler." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi'nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, ilçedeki mahalle muhtarlıklarına ve AVM'lerde oluşturulan ikinci el eşya toplama stantlarına başvurmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: İHA

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