Kocasinan Personelinden Kan Bağışı

Kocasinan Belediyesi
çalışanları Kızılay
'a kan bağışında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası Kayseri
Şube Başkanlığı iş birliğiyle Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, "Kan sadece acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir." dedi.
Kan bağışlamanın hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Türk Kızılay'ının başlattığı projelere katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu gönüllü bağışlardan geçmektedir. O açıdan Kocasinan ailesi olarak bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın temsilcilerine, üyelerine ve personelime de teşekkür ediyorum. Özelikle sosyal sorumluluk projelerinde Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı bizlere her zaman destek vermektedir. Geçtiğimiz günlerde sendika temsilcileri ve üyeleri, topladıkları eşya ve kıyafetleri, belediyemizin ikinci el eşya ve kıyafet toplama merkezine teslim etmişlerdi. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle her zaman sağlıklı olan herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:58