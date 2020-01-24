Kocasinan personeline "İş sağlığı ve güvenliği eğitimi" verildi

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline, "İş sağlığı ve güvenliği eğitimi" verildi.

İş güvenliği uzmanı tarafından Fen İşleri Müdürlüğü personeline, iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazası, meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar hakkında bilgi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, düzenlenen programlarla çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını belirtti.

Eğitimler sayesinde şehre daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Personelimiz için, iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle risk oluşturacak her türlü tedbirin alınması, iş kazalarının önlenmesi hedefiyle bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz."

Kaynak: AA