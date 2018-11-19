Kocasinan Şimşekspor: 2 - Gültepespor: 3

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10. Hafta karşılaşmasında Gültepespor, Kocasinan
Şimşekspor'u 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta Kocasinan Şimşekspor'dan 3 oyuncu kırmızı kart gördü.
Stat: Vali Muammer Güler
Stadı
Hakemler: Aydoğan
Mantar x, Kemal Hattatioğlu xxx, Ömer Hürcan Yücel xxx
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Kocasinan Şimşekspor: Hasan Korkmaz
x, Yunus Emre Büyükçekiç x, Mertcan Babayiğit x, Atakan Kökkaya x, Ömer Kaya
x, Abdullah Enes
Ozan x, Mevlüt Padak xx, Ümit Ergüner x, İhsan Yasıt x (dk.36 Eren Topuz xx), Ramazan Bulmuş x, Muhammed Emin
Ergin xx
Gültepespor: Gökhan Ödem xx, Atakam Umar xx, Tuncay Aydoğan xx (dk.60 Ziya Bulut xxx), Cankat Yalçın xxx, Mustafa Aydın
xxx, Alihan Soyak xxx, Y.Emre Altınalana xxx, Şahin Boz xxx, Turgut Kıvrak xx, Kubilay Babacan xxx, Hakan Bıyık xxx
Goller: Hakan Bıyık (dk. 10), Kubilay Babacan (dk. 55), Ziya Bulut (dk. 70) (Gültepespor) Mevlüt Padak (dk. 11), Muhammet Emin
Ergin (dk. 90) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kartlar: Ramazan Bulmuş (dk. 34), Ümit Ergüner (dk. 71), Atakan Kökkaya (dk. 85) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
Muammer Güler,Aydoğan,Kocasinan
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:49