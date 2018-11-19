19 Kasım 2018, 09:49
»»

Kocasinan Şimşekspor: 2 - Gültepespor: 3

Kocasinan Şimşekspor: 2 - Gültepespor: 3

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10. Hafta karşılaşmasında Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor’u 3-2 mağlup etti.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10. Hafta karşılaşmasında Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor'u 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta Kocasinan Şimşekspor'dan 3 oyuncu kırmızı kart gördü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Aydoğan Mantar x, Kemal Hattatioğlu xxx, Ömer Hürcan Yücel xxx

Saha Komiseri: Şinasi Acar

Kocasinan Şimşekspor: Hasan Korkmaz x, Yunus Emre Büyükçekiç x, Mertcan Babayiğit x, Atakan Kökkaya x, Ömer Kaya x, Abdullah Enes Ozan x, Mevlüt Padak xx, Ümit Ergüner x, İhsan Yasıt x (dk.36 Eren Topuz xx), Ramazan Bulmuş x, Muhammed Emin Ergin xx

Gültepespor: Gökhan Ödem xx, Atakam Umar xx, Tuncay Aydoğan xx (dk.60 Ziya Bulut xxx), Cankat Yalçın xxx, Mustafa Aydın xxx, Alihan Soyak xxx, Y.Emre Altınalana xxx, Şahin Boz xxx, Turgut Kıvrak xx, Kubilay Babacan xxx, Hakan Bıyık xxx

Goller: Hakan Bıyık (dk. 10), Kubilay Babacan (dk. 55), Ziya Bulut (dk. 70) (Gültepespor) Mevlüt Padak (dk. 11), Muhammet Emin Ergin (dk. 90) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kartlar: Ramazan Bulmuş (dk. 34), Ümit Ergüner (dk. 71), Atakan Kökkaya (dk. 85) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ Muammer Güler,Aydoğan,Kocasinan
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:49



YORUMLAR