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Kocasinan Şimşekspor 3 maçtır kaybetmiyor

Kocasinan Şimşekspor, ligde son oynadığı 3 maçını kazanarak iyi bir hava yakaladı.

02.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:15Kocasinan Şimşekspor 3 maçtır kaybetmiyor
Şimşekspor, ligde son oynadığı 3 maçını kazanarak iyi bir hava yakaladı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Şimşekspor son oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti.

9.haftada Demirspor'u 3-2, 10.haftada Gençlikspor'u 2-1 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor 11.haftasında Talas Anayurtspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Üç maçtır kaybetmeyen Sarı-Siyahlı ekip puanını 10'a çıkardı ve gelecek haftalar için umutlarını artırdı. Antrenör Mehmet İlhan'ın takımın başına gelmesiyle birlikte hem oynadığı futbol hem de aldığı sonuçlar ile lige renk katan ekiplerden olan Kocasinan Şimşekspor'da keyifler ve moraller yerinde. Ligde geride kalan 11.hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Kocasinan Şimşekspor 10 puanla 11.sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Özvatan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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