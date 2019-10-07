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Kocasinan Ülküspor siftah yaptı

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Ülküspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

07.10.2019 13:12Kocasinan Ülküspor siftah yaptı
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Ülküspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Halit Karacabay xx, Levent Yeşilyurt xx

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xxx, Erkan Polat xxx, Harun Kahraman xxx, Muaz Guzay xxx, Okan Özdemir xxx, Turan Derecik xxx (Dk.83 Furkan Önal x) Serhat Kahraman xxx Uğurcan Bolat xxx Ünal Arslan xx

Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş x, Tugay Oflazoğlu x, Atakan Kökkaya x, Abdulkadir Baykaldı x, Erdin Kaynar x, Erman Çilsal x, Halil Aladağ x, Ümit Ergüner x, Kadir Eren Üçal x, Emircan Yıldırım x, Furkan Aslan x

Goller: Çağlar Erdemci Dk.15, Uğurcan Bolat Dk.21, Furkan Önal Dk.90+2 (Kocasinan Ülküspor), Kadir Eren Üçal Dk.5 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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