Kocasinan Ülküspor siftah yaptı

Kayseri
Süper Amatör Küme maçında Kocasinan
Ülküspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Halit Karacabay xx, Levent Yeşilyurt xx
Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xxx, Erkan Polat xxx, Harun Kahraman xxx, Muaz Guzay xxx, Okan Özdemir xxx, Turan Derecik xxx (Dk.83 Furkan Önal x) Serhat Kahraman xxx Uğurcan Bolat xxx Ünal Arslan xx
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş x, Tugay Oflazoğlu x, Atakan Kökkaya x, Abdulkadir Baykaldı x, Erdin Kaynar x, Erman Çilsal x, Halil Aladağ x, Ümit Ergüner x, Kadir Eren Üçal x, Emircan Yıldırım x, Furkan Aslan x
Goller: Çağlar Erdemci Dk.15, Uğurcan Bolat Dk.21, Furkan Önal Dk.90+2 (Kocasinan Ülküspor), Kadir Eren Üçal Dk.5 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ