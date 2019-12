Kocasinan, yine lider yine şampiyon

Yetiştirdiği sporcularla Kayseri 'yi sporun merkezi haline getiren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla Kayseri'ye büyük gurur yaşatmaya devam ediyor. Gençler Bölge Takım Yarışmalarında Masa Tenisi Takımı birinci olurken, Gençler Boks Şampiyonası'nda ise sporcular Kayseri Şampiyonu oldu. Karşılaşmaları takip edip, sporculara destek olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, elde edilen başarılarla Kayseri'nin Türkiye 'de adeta sporun merkezi konumuna geldiğini söyledi.Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen İç Anadolu Bölge Yarışmalarında, rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazanarak, Gençler Bölge Takım Yarışmalarında A Takımı birinci sırayı alırken, B Takımı ise ikinci oldu. Erkeklerde ise Kocasinan Spor Kulübü ikinci olurken, B Takımı ise üçüncü oldu. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi'nde organize edilen Liseler Arası Gençler Boks Şampiyonası'nda, Kocasinan'ın sporcuları karşılaşmalara damga vurdu. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü 64 kiloda boks sporcusu Fırat İnal, 81 kiloda boks sporcusu Ömer Açık ve 91 kiloda boks sporcusu Erencan Koramaz, Kayseri Şampiyonu oldu. 91 kiloda boks sporcusu Furkan Aslan ikinci olurken 69 kiloda boks sporcusu üçüncü oldu.Sporculara destek verip, karşılaşmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Gençlerimize imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Kocasinan Spor Kulübünün, elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye'de sporun merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yine son müsabakalarda kulübümüzün sporcuları büyük başarılara imza attı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Kocasinan Spor Kulübü Masa Tenisi A ve B Takımları, elde ettiği derecelerle 2020 yılının ilk ayında Aydın Didim'de yapılacak olan Gençler Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ