Kocasinanlı Belediyesi Okul Servislerini Dezenfekte Edecek

Kocasinan Belediyesi öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde kullandıkları servislerde dezenfekte uygulaması başlattı.Kocasinan Belediyesi'Sağlığınız Bizim İçin Önemli' sloganı ile 2016 yılında başlattığı okullarda hijyen temizliği çalışmaları kapsamında, okul servislerinde dezenfekte uygulamaları başlattı. Mehmet İlgü ilköğretim Ortaokulu'nda düzenlenen törenle uygulamayı tanıtan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz" dedi.Programa, Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay ve okulda görev yapan öğretmenler de katıldı. Eğitim alanında yaptığı yatırımlarla örnek projelere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ilkleri yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yenilikçi belediye olarak farklı projelere imza atıyoruz. Bu doğrultuda 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi Projesi'yle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların da hijyenik temizliğini yaparak, dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmamız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında çocuklarımızın okullara gidiş-gelişleri için tercih ettikleri servislerde hijyenik temizlik uygulamasını başlatıyoruz. Çocuklarımızın, daha sağlıklı koşullarda seyahat etmeleri bizim için önemlidir. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteğimizi artırarak devam ettireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay ise Türkiye'de ilk defa yapılan böyle bir uygulamadan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Oda olarak 820 araçla hizmet vermekteyiz. Bizim de önceliğimiz çocuklarımızın emniyeti, güveni ve sağlıklarıdır. Mevsim nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek adına bu yapılan hijyen çalışması son derece kıymetlidir" diye konuştu.Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla eğitim öğretim üzerine sohbet etti.Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret sırasında öğretmenlerin okulla ilgili olarak talep ve isteklerini de dinledi. - KAYSERİ