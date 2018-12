Kocasinanlı Çocuklar, Gençlik Merkezinde Verimli Zaman Geçiriyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:21



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:21

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde gençler, serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak verimli zaman geçiriyor. Gençlere olan ilgi ve sevgisiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlediklerini belirtti.Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunulan Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi'nde öğrenciler; keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli zaman geçiriyor. Bu çerçevede Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için 'Küçük Prens' kitabını okudu. Etkinlik sonrası öğretmenlerin nezaretinde okudukları kitabı değerlendiren gençler, hem eğitici hem de eğlenceli bir zaman geçirdiklerini söyledi.Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle kurslara ve farklı etkinliklere ağırlık verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi'nde yavrularımız, hem eğlenerek öğreniyorlar hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Böylelikle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan Çolakbayrakdar, "'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Gülay Delikurt da üniversiteye hazırlanan gençlere ve çocuklara destek olduklarını belirterek, "Burada her branşta öğretmenlerimiz var. Öğrencilere her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra farklılık oluşturmak adına etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan biri de kitap okuma günleri etkinliği. Kitaplar üzerine tartışmalar yaparak, gençlerimizin düşüncelerini, zihin yapılarını açığa vurmasına katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, kendilerini ifade ettiklerinde daha mutlu olduklarını görüyoruz" diye konuştu.Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi Rehber Öğretmeni Merve Okandan ise hem sınavlara hazırlık aşamasında hem de sosyal yaşamda gençlere destek olduklarını ifade etti.Katılımcılar da kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ