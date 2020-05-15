Kocasından 18 yıl boyunca gördüğü şiddeti kitaplaştırdı

Kocasından 18 yıl boyunca gördüğü şiddeti kitaplaştırdıELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 15 yaşındayken kendisini kaçıran kocasından 18 yıl boyunca şiddet gören Devrim Çiçek (33) yaşadıklarını 'Çalınan, elimden alınan hayatım' adıyla kitaplaştırdı.

15.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:20
Kocasından 18 yıl boyunca gördüğü şiddeti kitaplaştırdı
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 15 yaşındayken kendisini kaçıran kocasından 18 yıl boyunca şiddet gören Devrim Çiçek (33) yaşadıklarını 'Çalınan, elimden alınan hayatım' adıyla kitaplaştırdı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan Devrim Çiçek, 15 yaşında kaçırıldı. Ardından da aile baskısıyla bu kişiyle evlenmek zorunda kaldı. 18 yıl boyunca şiddet gören Çiçek, daha fazla dayanamayınca boşandı. Evlere günlük temizliğe giderek, geçimini sağlayan Çiçek, yaşadıklarını 'Çalınan, elimden alınan hayatım' adlı kitabında anlattı.
'18 YILLIK ÇİLEMİ YAZDIM'
Kitapta geçmişini yazdığını söyleyen Devrim Çiçek, "Yaşadığım çileli zor hayatı, eşim tarafından gördüğüm şiddeti yazdım. Töreye kurban gittiğim 18 yıllık çilemi yazdım. Yazmamın sebebi hem bunu dile getirmek hem de hiçbir kadın ağlamasın, töre cinayetlerine kurban gitmesin diyeydi. Kadınlar kendini yalnız hissetmesin. Bu kitap bütün acı çeken kadınlara armağanım olsun" dedi. Kocasından 18 yıl boyunca gördüğü şiddeti kitaplaştırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karakoçan, Elazığ, Güncel, Haber

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