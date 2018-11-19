19 Kasım 2018, 16:08
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Kendini Camdan Atan Kadının, Küçük Kızıyla Bakıştığı Anlar Yürek Burktu!

Samsun'da kocası tarafından darp edilen Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı. 112 acil servis ekiplerinin yaralı kadına müdahale ettiği sırada iki çocuğundan birisinin başında durduğu anlar yürek burktu.

Samsun'da, kocası tarafından eve kilitlenip darp edilen Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı. 112 acil servis ekiplerinin yaralı kadına müdahale ettiği sırada iki çocuğundan birisinin başında durduğu anlar yürek burktu.

EVİNİN PENCERESİNDEN ATLADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için kendisini evlerinin penceresinden aşağı attı.

HASTANEYEKALDIRILDI

Yaralanan Iraklı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı koca ise polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

EŞİNİN ELİNDEN KURTULMAK İÇİN ATLAMIŞ

Komşular ve görgü şahitleri ise kocasının kadını pencereden aşağı attığını iddia etti. Hastanede tedavi altına alınan Baydah Idrıs Hasan Hasan, kocasının kendisini sürekli darp edip şiddet uyguladığını, kendisini eve kilitlediğini ve yine şiddet uygulayınca elinden kurtulmak için pencereden atladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:08



YORUMLAR (10)
LADYLADY: BİZDEKİ ZORBALAR, HIRBOLAR, KATİLLER YETMİYORDU, BİR DE SURİYENİNKİLER DE BİZE GELDİ YERLEŞTİ. NERDE İŞSİZ, VASIFSIZ, ŞİDDET YANLISI SURİYELİ VARSA BİZE KAKALADILAR. NİYE OKADAR MÜSLÜMAN ÜLKE VAR ALMADI ONLARI? EN ZENGİN BİZ MİYİZ? HAYIR, SADECE ONLAR APTAL DEĞİL; ÜLKELERİNE BUNLARI ALIP DA BAŞLARINI BELAYA SOKACAK KADAR. SANKİ İŞSİZ VATANDAŞIMIZ, DERTSİZ VATANDAŞIMIZ ÇOKMUŞ GİBİ, EMEKLİSİ MEMURU REFAHTAYMIŞ GİBİ, BİR DE BUNLARA BAKIYOR DEVLET. NEDEN???
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BİNGÜL TEYZE: Ahlaksız senide dünyaya bir anne getirdi lanet olsun kadına kalkan ellere
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HAKAN: tek acıdığım çocuklar. yalın ayak duruyor çocuk.babaya baksan başında bere kışlık giyimi oldukça yerinde.Allah böylelerine evlat nasib etmişya ne diyelim
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  • ŞABAN AMAÇ : Kardeş sonuna kadar katılıyorum sana Allah bildiği gibi yapsın ne diyecen
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BIRAKBUİŞLERİ: ülke yol geçen hanına döndü. bugun 5 milyonlar 20 yıl sonra olacaklar 20 milyon gönderelim hepsini
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