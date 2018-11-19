Kendini Camdan Atan Kadının, Küçük Kızıyla Bakıştığı Anlar Yürek Burktu!

Samsun'da, kocası tarafından eve kilitlenip darp edilen Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı. 112 acil servis ekiplerinin yaralı kadına müdahale ettiği sırada iki çocuğundan birisinin başında durduğu anlar yürek burktu.

EVİNİN PENCERESİNDEN ATLADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için kendisini evlerinin penceresinden aşağı attı.

HASTANEYEKALDIRILDI

Yaralanan Iraklı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı koca ise polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

EŞİNİN ELİNDEN KURTULMAK İÇİN ATLAMIŞ

Komşular ve görgü şahitleri ise kocasının kadını pencereden aşağı attığını iddia etti. Hastanede tedavi altına alınan Baydah Idrıs Hasan Hasan, kocasının kendisini sürekli darp edip şiddet uyguladığını, kendisini eve kilitlediğini ve yine şiddet uygulayınca elinden kurtulmak için pencereden atladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.