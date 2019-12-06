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Kocasından şiddet gören kadın bir an önce boşanmak istiyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden 1 çocuk annesi Tuğba Yiğit İnce, 2017 yılında evlendiği kocasından şiddet görmesi nedeniyle boşanma davası açtı.

06.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:09Kocasından şiddet gören kadın bir an önce boşanmak istiyor
Kütahya'nın ilçesinde ikamet eden 1 çocuk annesi Tuğba Yiğit İnce, 2017 yılında evlendiği kocasından şiddet görmesi nedeniyle boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde ve evlilik hayatı boyunca şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın bir an önce boşanmak istediğini söyledi.

Şiddet gördüğü kocasına boşanma davası açan Tuğba Yiğit İnce'yi, sık sık evinin çevresinde devriye gezen Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı personeller evinde ziyaret etti. Tuğba Yiğit İnce, boşanma aşamasındaki eşiyle buluştuğunda koluna darbe aldığını belirterek, "Ben 2017 yılında evlendim. 14 ay eşimle beraber yaşadım. 2 senedir ayrıyım. Boşanma davası açtım. Üç defa mahkemeye katıldım. Girdiğim üç mahkemede de boşanmak istediğimi söyledim. Ama hakim boşamıyor. Eşim, 'karım ve çocuğumu seviyorum' diyor. Ama sonunda bana şiddet uyguluyor. Aslen Ordu Ünyeliyim, fakat eşimden anne ve babamı da korumak için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine halam ile eniştemin yanına geldim. Çocuğum var ve çocuğum da mağdur durumda. Jandarma olsun, adalet olsun hep yanımda oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Jandarma görevlileri sık sık gelerek halimi hatırımı soruyorlar, kendilerine hemen ulaşabiliyorum. 17 Aralık'ta darp edilmekten, 25 Aralık'ta da boşanma davam var. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Hakim, eşim 'boşanmak istemiyorum' dedikçe boşamıyor. Bu dava uzadıkça darp edilmeye devam edeceğim. Ben bir an önce boşanmak istiyorum" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Güncel

Kaynak: İHA

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