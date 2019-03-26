26 Mart 2019, 09:16
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Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kendisi ve ailesi için sürekli avukat eşinden para isteyen kadını haksız buldu.

Yargıtay, gerek kendisi gerekse de ailesi için avukat kocasından yersiz ekonomik taleplerde bulunan kadını ağır kusurlu saydı. Aile mahkemesinin tazminat ödenmesine hükmettiği kadına kötü haber Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden geldi.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, avukat olan kocayı kusurlu bulup kadın lehine tazminat ödenmesine hükmetti.

KARARI TEMYİZ ETTİ

Avukat koca kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Tarafların boşanmasında kocasından yersiz ekonomik taleplerde bulunduğu öne sürülen kadını ağır kusurlu bulan Yüksek Mahkeme, kadın lehine hükmedilen tazminatın da yasalara aykırı olduğuna dikkat çekti.

"KOCASINDAN YERSİZ EKONOMİK TALEPLERDE BULUNDUĞU..."

Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Davalı-karşı davacı erkeğin kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında kadına hakaret ettiği ortadadır. Davacı-karşı davalı kadının ise gerek kendisi gerekse de ailesi için avukat olan kocasından yersiz ekonomik taleplerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Kadının birlik görevlerini ihmal ettiği, güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen tarafların bu kusurlu davranışları karşısında boşanmaya sebebiyet veren olaylarda taraflar eşit kusurlu sayılmalıdır. Bu husus gözetilmeden karar verilmesi yasaya aykırıdır."

YARGITAY, KARARI BOZDU

"Her iki eş de eşit kusurlu olduğundan birinin kusuru diğerinin kusurundan üstün tutmak mümkün bulunmamaktadır. O halde eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemez. Kadın lehine maddi manevi tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir. Ayrıca 4 yaşındaki çocuk için hükmedilen nafaka miktarı da çoktur. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yargıtay, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (4)
ADALET İSTİYORUZ: 100 günlük eylem planında çözeceğiz dediler ikinci 100 günlük eylem planının 15.sırasında süresiz nafaka işi nezaman çözülecek acaba bilmiyorum nezaman dur denilecek bu eziyete YETER YETER
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ERKEK: LAFA SÖZE GELİNCE EŞİTLİK DERLER. . İŞLER TERSİNE DÖNÜNCE KANUNLARI KULLANIP ERKEKTEN İNTİKAM ALMAYA KALKARLAR. . ŞU ANDAKİ DAVALARIN YÜZDE 70İ BOŞANMA DEĞİL, ERKEKTEN ÖÇ ALMA DAVASIDIR. . VE BU KANUNLAR EŞİTLENMEDİKÇE BOŞANMALAR ARTMAYA DEVAM EDECEKTİR. .
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CEVOLİ: Erkeklerin işi zorrrr.
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MEMO: Güzel kanun sürekli para para para mi doğuruyoruz
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