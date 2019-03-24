Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti

Ukrayna'nın Rivne şehrinde ismi açıklanmayan 21 yaşındaki bir anne, kocasının 3 haftalık bebeklerini kendisinden daha çok sevdiğini düşünüp kıskançlık krizine girdi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadın, kocasının çöp dökmek için dışarı çıkmasının ardından bebeğinin boğazını keserek öldürdü.

Kocası eve geri döndüğünde karısının elindeki kanları görünce hemen bebeğin odasına gitti. Bebeğini kanlar içinde hareketsiz görün talihsiz kocahemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, annenin doğum yaptıktan sonra psikolojik tedavi gördüğü ve ilk ifadesinde gün boyu neler yaptığını hatırlamadığını söylediğini belirtti.

Torunu öldürülen büyükanne Maria Momot ise gelininineşini bebekten kıskandığı için bebeğini öldürdüğünü iddia etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve vardıklarında bebeğini öldüren annenin kocasına "Ne oldu, neden ağlıyorsun" diye sorular sorduğunu söylediler.

Polis tarafından gözaltına alınan anne, mahkemeye çıkmadan önce psikiyatrik tedavi göreceği belirtildi.