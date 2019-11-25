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Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

İstanbul'da tartıştığı eşini uyarken baltayla öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan kadın, "Kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti. Benim öldürmemin doğru olacağına inandım" dedi.

25.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:53

Uyuyan nikahlı eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi.

"BENİM ÖLDÜRMEMİN DOĞRU OLACAĞINA İNANDIM"

Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı:

Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti.

"KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM"

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Özbek'i baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Azimi, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı: Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım. Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani 'beni öldürmeden ben ondan kurtulayım' diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip verdim. Yardım istedim.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mahkeme, ifadesinin ardından Fazilet Azimi'nin avukatına söz verdi. Avukat, savunmaya katıldığını belirterek, Azimi'nin serbest bırakılmasını aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme, "Kasten öldürme" suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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