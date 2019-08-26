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Kocasını öldüren kadın, adliye girişinde ağladı: O beni öldürecekti

İstanbul'da şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını öldüren kadın, "Neden öldürdünüz?" sorusuna ağlayarak "Kendimi savundum, o beni öldürecekti" diye cevap verdi.

26.08.2019 12:50
Kocasını öldüren kadın, adliye girişinde ağladı: O beni öldürecekti

İstanbul Güngören'de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören, adliye girişinde "O beni öldürecekti" diyerek kendini savundu.

Olay, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam yaşandı. Hülya Ören, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdü. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan Ören, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

"KENDİMİ SAVUNDUM"

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen Hülya Ören basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" sorusu üzerine "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.

Kocasını öldüren kadın, adliye girişinde ağladı: O beni öldürecekti

Fevzi Çakmak Mahallesi, Güngören, Ören, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (12)
MİLLİYETCİ: yazıklar olsun cani kadın emine bulut gündemden inmedi şimdi bunu gündeme alan yok neden çünkü cani olan bi kadın hatta kadında değil kevaşe emine bulut kadar değil yarısı kadar gündem olacakmı bence olmucak ölen bir erkek katili cani bir kadın kaltağın birisi
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0 0
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???: gerçekten şaka gibi birisin karı ne demektir nasıl bir yorum nasıl bir seviyesizliktir bu sizin gibi insanlar var olduğu sürece bu ülke bir adım ilerlemeyez yazık çok yazık. . . . .
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8 1
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ASLI: KENDİNİ SAVUNMUŞ SUÇU YOK SERBEST BIRAKILSIN. MADALYA TAKALIM YILIN EN CESUR KADINI İLAN EDELİM TÜM KADINLARA ÖRNEK OLSUN.
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7 8
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MEHMET YARDIM: ee hep erkek öldürecek deyıl ya malum hayat musterek
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0 0
46: Hep kadın öldürecek deyimler ya
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3 1
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AYU: Tüh olumsuz örnek diğerlerine de örnek olacak, karılar kendini savunmaya başladı . .
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9 22
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...: savunmasınmı yoksa seninde öldürme planın vardı
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5 0
AZI: sen ne terbiyesissin senin anan bacın kızların birer karı mı sen de ölüme hazırlan bence bunu hakediyorsun
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0 1
..: Nasıl seviyesiz insansın sen
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ENESSON: Katil kadın, maktül erkek olunca bakıyorum da şarkıcı, türkücü, topçu vs ünlüler ile medyamız pek ayağa kalkmıyorlar nedense! Aile içi şiddete gösterilmeli tepki şiddet mağduru ya da faili kimdir diye ayrım yapmaksızın ve aile içi şiddetli geçimsizliğe odaklanmalı pek değerli sivil toplum örgütlerimiz ve pek ilgili yetkili makamlar. Toplumumuzun kanayan yarası neticede.
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