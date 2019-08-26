Kocasını öldüren kadın, adliye girişinde ağladı: O beni öldürecekti

İstanbul Güngören'de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören, adliye girişinde "O beni öldürecekti" diyerek kendini savundu.

Olay, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam yaşandı. Hülya Ören, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdü. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan Ören, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

"KENDİMİ SAVUNDUM"

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen Hülya Ören basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" sorusu üzerine "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.