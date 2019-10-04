Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti

İngiltere'de 4 kez evlenip boşanan 58 yaşındaki Katy isimli kadın, 10 yıl önce bir kasabaya taşındı. Kendisiyle ilgilenen erkeklerle görüşmek için duyulmamış bir şart koştu. Koyunlarını sorunsuzca ağıla götürmeleri gerekiyordu.

74 YAŞINDAKİ ADAY KAZANDI

Bu durumdan haberdar olan yerel medya damat adaylarının çobanlık yarışını yerinde görüntüledi. Tüm koyunlara çobanlık yapabilen 74 yaşındaki Carl adında bir adam Katy'nin talibi olmayı başardı.

İngiltere'de BBC2 televizyonunun reality show'u 'Love In The Countryside' (Taşrada Aşk) programına katılan Katy bunu yapma sebebini 4 kez evlenmiş ve son 10 yıldır yalnız yaşamış olmanın üzerinde yarattığı baskı olduğunu söylüyor. Program izleyicileri Katy'nin yer aldığı bölüme beklenmedik bir ilgi gösterdiler ve aşk arayan kadına sosyal medya üzerinden birçok destek mesajı gönderdiler.

İşte o destek mesajlarından bazıları;