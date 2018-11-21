21 Kasım 2018, 09:57
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Kocasını Öldüren Kadın, Cezaevine El Sallayarak Gitti

Tekirdağ'da "Beni aldattı" dediği kocasını öldüren 24 yaşındaki Çiçek K., cezaevine el sallayarak gitti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kocasını öldüren kadın ve iki ağabeyi tutuklandı.

TARTIŞMA ALEVLENİNCE SİLAHA SARILDI

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış K. çifti, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Çiçek K. (24), evde bulunan pompalı tüfekle kocası Barış K.'ya (25) ateş etti.

Tutuklanan Çiçek K., cezaevine el sallayarak gitti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili Çiçek K, annesi Reyhan A, iki ağabeyi Savaş A. ve Erol A. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

İKİ AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Dün gözaltına alındıktan sonra ifadesi ortaya çıkan Çiçek K. kocasını, kendisini darp ettiği ve aldattığı için vurduğunu söyledi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Çiçek K. ve iki ağabeyi tutuklanırken, anne Reyhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleymanpaşa,Tekirdağ
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:57



YORUMLAR (19)
CMRSVKT: içeriyi kolay zannediyo. gülersin içerde bol bol
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BU İNSAN MI ŞİMDİ: İNSAN YANLIŞLIKLA bir kediye çarpsa trafikte, lavaboda karınca suyla akıp gitse ne biliyim yanlışlıkla bir canlıya zarar verse bile üzülüyo. . . bu mahluk kocasını vurmuş öldürmüş her ne sebepten olursa olsun hala gülebiliyor. insan değil resmen canavar.
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TEKIRDAGLI: orası aydogdu dıger yerlere benzemez kımse kımseyı affetmez orda kadın erkek farketmez
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SINEM: ellerıne saglık bacım adam gıbı adam olana kımse bısey yapmaz
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CEZA HUKUKU: Bu iş teşkilat ayle hepsi dahil bu aldatma işi deyil bu işi kadına yıkıp az ceza almaya çalışıyorlar bence hepsine omur boyu
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