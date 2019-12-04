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Kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kocasını seyir halindeki otomobiline düzenlendiği silahlı saldırıda öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

04.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:17
'nın ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kocasını seyir halindeki otomobiline düzenlendiği silahlı saldırıda öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Deniz B. (28), 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle kayınpederinin Kavaklı Mahallesi'ndeki evine yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Yakındaki bir bahçe duvarına çarparak duran otomobili gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine, boşanma aşamasında olduğu eşine pompalı av tüfeğiyle ateş edenin kendisi olduğunu belirten Merve N.B. gözaltına alındı.
Deniz B.'nin kullandığı otomobil ise yapılan incelemenin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.
Cinayeti kadının kuzeninin işlediği ortaya çıktı
Olayın gerçekleştiği bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, cinayeti Merve N.B'nin amcasının oğlu D.A'nın işlediğini tespit etti.
ekipleri D.A'yı da gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Saldırı anı kamerada
Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halinde giden otomobilin saldırı sonrası bir apartmanın duvarına çarptığı görülüyor.
Bu sırada şüphelinin otomobile doğru yeniden ateş açması ise dikkati çekiyor. Görüntülerde şüpheli D.A'nın otomobilin ön kapısına doğru yaklaştığı sırada Merve N.B'nin tüfeği kuzeninin elinden aldığı görülüyor.
Şüpheli D.A'nın daha sonra olay yerinden uzaklaşması, Merve N.B'nin ise elinde tüfekle bir süre otomobilin başında beklemesi de görüntülerde yer alıyor.
Kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı (2)

Manavgat, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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