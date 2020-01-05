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Kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kocasıyla yaşayan kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Özlem K, tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Seydişehir'de işlediği cinayetin ardından kaçan şüpheli Özlem K'yi Kocaeli'de saklandığı...

05.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:32 Kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde kocasıyla yaşayan kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Özlem K, tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Seydişehir'de işlediği cinayetin ardından kaçan şüpheli Özlem K'yi 'de saklandığı evde yakaladı.
Ekipler, şüpheliyi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra kente getirdi.
Zanlının cinayetin ardından ticari taksiyle önce kent merkezine gittiği, izini kaybettirmek için ara sokaklarda dolaştıktan sonra başka bir taksiyle Eskişehir'e, ardından da kocasının akrabasıyla Kocaeli'ye gittiği belirlendi.
Şüpheli Özlem K'nin, sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Tufan K'nin ayakkabısına bastığı fotoğrafı "Sana da sıra gelecek." notuyla paylaştığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Öte yandan, Özlem K'nin polisteki ifadesinde, öldürdüğü Aynur S'nin cep telefonundan, "Kocanı elinden aldım, Sen kadın olsan seni bırakmazdı." şeklinde attığı mesajlarla kendisini tahrik ettiğini, Tufan K'nin kendisine aldığı hediyelerin fotoğrafını gönderdiğini, bunun üzerine uyarmak için Aynur S'nin evine gittiğini, öldürme amacının olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Olay
Seydişehir ilçesinde 3 Ocak'ta Özlem K, eşi Tufan K. ile yaşadığını öğrendiği Aynur S'yi evinde silahla vurmuş, Aynur S. boynuna ve ayağına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan Özlem K, dün akşam Kocaeli'de yakalanmıştı.

Seydişehir, Kocaeli, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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