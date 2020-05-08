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Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, cuma hutbesinde, "İnsana paylaşma bilinci kazandıran, böylelikle dünya ve ahiret mutluluğuna, nihayetinde Rabbinin rızasına kavuşturan tüm ibadetlerin ortak adı infaktır.

08.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:20
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, cuma hutbesinde, "İnsana paylaşma bilinci kazandıran, böylelikle dünya ve ahiret mutluluğuna, nihayetinde Rabbinin rızasına kavuşturan tüm ibadetlerin ortak adı infaktır." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahin, Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kıldırdı. Şahin, az sayıda katılımla ve tedbirler alınarak kılınan cuma namazı öncesi "Ramazan: İnfak, Yardımlaşma ve Paylaşma Ayı" başlıklı hutbe irat etti.
Hutbede, İslam'ın toplum hayatında huzur ve sükunetin hakim olmasını amaçladığını belirten Şahin, bunun için iyilik ve fedakarlığın, yardımlaşma ve paylaşmanın emredildiğini söyledi.
Şahin, İslam'ın kötülüğü, bencilliği ve cimriliği yasakladığına dikkati çekerek, insanın yaratılışı gereği bir diğerinin ilgi ve sevgisine, yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
İnsana düşenin sahip olduğu imkanları bencilce kullanmak değil, elindekileri kardeşleriyle paylaşmak olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:
"İnsana paylaşma bilinci kazandıran, böylelikle dünya ve ahiret mutluluğuna, nihayetinde Rabbinin rızasına kavuşturan tüm ibadetlerin ortak adı infaktır. İnfak, kişinin Allah'ın kendisine emanet ettiği mal ve servetten, maddi ve manevi nimetlerden başkalarını da yararlandırmasıdır. Bütün canlılara iyilik yapma ve yardımda bulunma çabasıdır. Anne babaya, eş ve çocuklara, yakın ve uzak akrabaya, arkadaş ve komşulara, hasılı tüm insanlara faydalı olma gayretidir."
"Ramazan, zekatlarımızı, fitre ve sadakalarımızı ihtiyaç sahipleriyle buluşturma anıdır"
Şahin, infakın, insanın fıtratında var olan yüce duyguları harekete geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Mağfiret gölgesinin üzerimize düştüğü ramazan-ı şerif, infak, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Allah rızası için karşılıksız vermenin mutluluğunu derinden hissetme, fakirlere, kimsesizlere, yetimlere ve darda kalanlara gönüllerimizi açma vaktidir. Zekatlarımızı, fitre ve sadakalarımızı ihtiyaç sahipleriyle buluşturma anıdır. O halde, bu mübarek ayda bol bol infak etmeye gayret edelim. Mümine yakışır bir nezaket ve zarafetle, infak adabına ve ihsan ahlakına uygun olarak, incitmeden ve asla gösterişe kapılmadan yardımlarımızı yapalım." Kocatepe Camisi’nde cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe, Güncel, Haber

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