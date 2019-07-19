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Kocayayla'da trafik düzenlemesi

Hafta sonu Keles Kocayayla'da düzenlenecek olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin trafiği sıkıştırmaması için alternatif yollar kullanılacak.

19.07.2019 10:29 Kocayayla
Hafta sonu Keles Kocayayla'da düzenlenecek olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin trafiği sıkıştırmaması için alternatif yollar kullanılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılacak Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kapsamında 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Keles Kocayayla - İnegöl Boğazova yönündeki karayolunda trafik alternatif servis yolundan sağlanacaktır. Sürücülerimizin dikkatli olması önemle rica olunur" denildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Güncel

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