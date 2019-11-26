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Koçtaş'tan "Şahane Cuma" indirimleri

Koçtaş, 2019 yılının son günlerinde müşterilerine "Şahane Cuma" kampanyasıyla indirimler sunuyor.

26.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:50Koçtaş'tan
, 2019 yılının son günlerinde müşterilerine "Şahane Cuma" kampanyasıyla indirimler sunuyor.
Koçtaş açıklamasına göre, marka, "Şahane Cuma"da büyük indirimlerle 2020 yılını yaşam alanlarında yeniliklerle karşılamak isteyen müşterilerinin yüzlerini güldürüyor. Koçtaş Kart ayrıcalığıyla 1 'a kadar geçerli olacak inanılmaz indirimler 27 Kasım'dan itibaren başlıyor.
Koçtaş, banyo, mobilya, aydınlatma, ısıtma ve halı gibi seçeneklerin yanı sıra, mutfağın vazgeçilmezleri arasında bulunan küçük ev aletleri, tadilat işlerini kolaylaştıran el aletleri gibi yüzlerce çeşit ürünü kapsayan "Şahane Cuma" indirim kampanyasını başlatıyor.
"Şahane Cuma" indirimleri kapsamında; Beko El Blender Seti 309,90 TL yerine 199,90 TL'lik, Fidel 3'lü avize 149,90 TL yerine 89,99 TL'lik, Asya Country 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Aynalı Gardırop 2 bin 299 TL yerine 1299 TL'lik kaçırılmayacak fiyatlarla Koçtaş'taki yerini alıyor. Ayrıca Erbauer darbeli matkap 319,90 TL yerine 199,90 TL'lik fiyatıyla yaşam alanlarına kendi dokunuşlarıyla değişiklik katmak isteyenleri bekliyor.

Aralık, Koçtaş, Güncel

Kaynak: AA

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