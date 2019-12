Koçyiğit: "'Tüm dünyada kadına şiddet var' sözüne sığınmamamız lazım"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, kadına şiddet konusunda, "tüm dünyada kadına şiddet var" söylemine sığınılmaması gerektiğini söyledi.Kurul üyeleriyle Edirne 'de temaslarda bulunan Hülya Koçyiğit, Taşodalar Otel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sinema hayatının en önemli filmlerinden birisi olan "Kurbağalar"ı Edirne'de çektiğini anlatan Koçyiğit, Edirne'nin kendisinde özel bir yeri bulunduğunu dile getirdi.Koçyiğit, "Bana uluslararası ödül kazandıran bir filmdir. Edirne'yi yaşamış, Edirne'yi içine sindirmiş bir kişiyim. Senede bir gelirim. Geldiğim zaman da tava ciğer yerim. Tabii ki Osmanlı'dan önce de yaşanmış bir yerdir burası ama buraya her gelişimde Balkan Harbi, Yunan işgali aklıma gelir. Bu yörenin insanlarının tarihte şehre nasıl sahip çıktığı kahramanlık hikayesi aklıma gelir." diye konuştu.Edirne'nin son dönemde düzensiz göçmenlerle anıldığını aktaran Koçyiğit, şunları kaydetti:"Yunanistan'da darbedilip gönderilen göçmenlerin haberleri yer alıyor. Biz burada onlara vicdanımızla bakıyoruz. Bütün millet olarak, kültürümüze has misafirperverliğimizle, komşumuz açken uyuyamayışımızla bakıyoruz. Vicdanlı insanlarız. Bize sığınan insanlara her zaman yardımcı oluyoruz. Avrupa dediğimiz bize insan hakları dersi vermeye kalkan güya ileri medeniyetler... Ne yazık ki insan haklarına hiç hassasiyet göstermiyorlar. Tam tersi işkence ediyorlar insanoğluna. Dolayısıyla Edirne deyince, sınır kapısı deyince, Meriç Nehri deyince bunlar söz ediliyor. Halbuki biz istiyoruz ki Edirne sahip olduğu değerlerle öne çıksın, var olsun."Kadına şiddetKadına şiddet ile ilgili soru üzerine Hülya Koçyiğit, şöyle konuştu:"Toplumda kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet var. Dolayısıyla sinema buna tanıklık ediyor. Gerçek hayatta bu varsa sinemanın da konusu oluyor. Sinemaya bunu aktarmak demek durum tespiti yapmak yerine insanları düşündürmektir. Bu alanda yapılan birçok film bizi düşündürüyor. Örneğin çocuk gelinlerle ilgili film unutulmayacak bir filmdi. Kadına şiddet ne yazık ki var ama 'tüm dünyada kadına şiddet var' sözüne sığınmamamız lazım. Bunun bir boyutu da çok şükür Müslümanız. Müslümanız diyorsak kadına çok büyük saygı duymamız gerekiyor çünkü öyle emredildi bize. Tabii bunların filme aktarılıyor olması da özendirici değil, düşündürücüdür.""Sinema sektöründe veliahdınız var mı?" sorusuna da Koçyiğit, "Bu sektördeki tüm gençleri seviyorum. Onların da benim gibi heyecan duymasını isterim, emek harcıyorlar. Onların da güzel işler başaracağına inanıyorum." yanıtını verdi.Koçyiğit, "Sinemadan emekli olabildiniz mi?" sorusuna da kurdukları dernek aracılığıyla Bakanlıktan talepte bulunduklarını anlattı.Sinema sanatçılarına gelen 10 yıllık afla birçok oyuncunun emekli olduğunu aktaran Koçyiğit, "Kültür Sanat Politikaları Kurulu olarak bu hassasiyetin de üzerinde duruyor ve başaracağımıza inanıyoruz." dedi.