Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kod Adı Londra filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kod Adı Londra filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod Adı Londra konusu nedir, Kod Adı Londra oyuncuları kimler ve Kod Adı Londra özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOD ADI LONDRA KONUSU NEDİR?

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI LONDRA OYUNCULARI VE KADROSU

Kod Adı Londra Yönetmen: Babak Najafi

Kod Adı Londra Oyuncular: Gerard Butler, Angela Bassett, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell

Kod Adı Londra Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Kod Adı Londra Yapım Yılı: 2016 (99 dk)

Kod Adı Londra Vizyon Tarihi: 4 Mart 2016 Cuma

Kod Adı Londra Senaryo: Creighton Rothenberger , Katrin Benedikt

Kod Adı Londra Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Kod Adı Londra Orijinal Dil: İngilizce

Kod Adı Londra Orijinal Adı: London Has Fallen