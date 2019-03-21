Kodlağrı Projesi Birinci Oldu

İçişleri Bakanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca düzenlenen "Projem Türkiye
" yarışmasında sosyo-ekonomik kategorisinde "KODLAĞRI Projesi" ile birinciliğe layık görüldü.
İçişleri Bakanlığınca, valilik, kaymakamlık ve belediyelerin gerçekleştirdikleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi amacıyla, 19 Nisan 2018 tarihinde "Projem Türkiye, Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması" başlatıldı. Ankara
'da düzenlenen Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar yarışması ödül töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun katılımı ile gerçekleştirildi.
Mülki ve yerel yönetimlerde yeni fikirler ve örnek uygulamaların tanıtımın yapılması amacıyla düzenlenen yarışmada, Ağrı Valiliği
"KODLAĞRI Projesi" ile sosyo-ekonomik kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Birincilik ödülünü Bakan Soylu'nun elinden alan Ağrı Valisi Süleyman Elban
, yaptığı açıklamada, projenin ödül almasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Soylu, "Valiliğimiz tarafından hayata geçirilen KODLAĞRI Projesinin birincilik ödülüne layık görülmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. KODLAĞRI projesinde emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Türkiye, Güncel
Kaynak: AA