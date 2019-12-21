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Kodlama atölyelerinde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Safranbolu ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü geliştirilmesi amacıyla oluşturulan kodlama atölyelerinde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

21.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:31 Kodlama atölyelerinde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü geliştirilmesi amacıyla oluşturulan kodlama atölyelerinde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.
Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan , gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda kodlama eğitiminin çok önemsenen bir konu olmaya başladığını belirtti.
Kodlamanın önemli bir konu alanı olmasının en temel nedenlerinden birisinin öğrenciler ve iş dünyasının çeşitli alanlarında çalışanlar için anahtar bir yetkinlik olarak görülmesi olduğunu anlatan Gümüş, "Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde '21. yüzyıl becerileri' olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir." ifadesini kullandı.
Gümüş, kodlama ve programlama becerilerine sahip olmanın 21. yüzyılda bütün alanlarda çalışanlar için her zamankinden daha çok öneme sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu nedenle kodlama öğrenmek ve öğretmek için yeni yollar arayanların ve geliştirenlerin bir adım önde olacağı varsayılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin nitelikli şekilde geleceğe hazırlamak, dünya ile rekabet edebilecek donanıma olmalarına yönelik çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Kodlama atölyelerinin oluşturulmasındaki desteklerinden ötürü Kaymakamımız Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum."

Safranbolu, Gümüş, Teknoloji

Kaynak: AA

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