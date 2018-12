Kodlama ile Geleceklerini Yazıyorlar

07 Aralık 2018 Cuma 11:34



TÜM dünyada aynı zamanda uygulanan Kod Saati Haftası (Hour of Code) bu yıl 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor. İstek Okulları öğrencileri de tüm haftayı kodlama etkinlikleri yaparak geçirdi.İSTEK Okulları'nda anaokulundan liseye kadar Kod Saati Haftası kapsamında 9 bin öğrenci, her sınıf seviyesine göre ayrı kodlama araçları kullanarak farklı deneyimler yaşadı. İSTEK Okullarında kodlama ve robotik anaokulundan liseye kadar özel bir müfredatla ders olarak öğrencilere veriliyor.Tabletlerinden bireysel olarak kodlama yapan öğrenciler, Wedo, mBot, 3Doodler, EV3, Makey Makey ve benzeri malzemeler ile birbirinden farklı bir çok alanda etkinlikler hazırladı ve sundu. Arkadaşlarının çalışmalarının sergilendiği stantları dolaşan öğrenciler kadar veliler de Hour of Code haftasına yoğun ilgi gösterdi."ROBOTİK ALANINDA ÖNCÜ ÇALIŞMALAR YAPMAYI HEDEFLİYORUM"Kodlamanın gelecekleri olduğunu söyleyen lise öğrencisi Yaren Ünlü, "Kodlama ve Robotik biz gençler için gelecek demek. Kodlama sayesinde 10 yıl içerisinde birçok iş olanağı oluştu ve hızla oluşmaya devam ediyor. Benim de gelecekteki hayalim robotik alanında öncü çalışmalar yapabilmek. Biliyorum ki şu anda ve gelecekte teknoloji ülkemizde daha çok ilgi görecek ve bizi daha iyi yerlere taşıyacak" dedi. - İstanbul