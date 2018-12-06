Kodlama ile Öğrencilerin Farkındalık Düzeyleri Artırılıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 16:39



06 Aralık 2018 Perşembe 16:39

Mersin Büyükşehir Belediyesince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde 2016 yılından bu yana yürütülen 'Geleceğin Programcıları Genç Dahiler Projesi' kapsamında 780 öğretmen ve bin 710 öğrenciye ulaşıldı.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile 2 adet bilgisayar laboratuvarı kurularak, öğrenci ve öğretmenlere 'bilgisayarca düşünme' eğitimleri verildi. Eğitimler, 'bilgisayarca düşünme, bilgisayarsız programlama, algoritma, oyun ve oyunlaştırma teorik temelleri, oyun tasarım süreçleri, kodu ile oyun programlama, kodu game LAB arayüz tasarımı ve proje geliştirme' başlıkları altında toplandı.Söz konusu projeye ait faaliyetlerin yayılımının sağlanması ve daha fazla öğrenciye ulaşılarak gelişen dünyanın gerektirdiği insan özelliklerine sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlanması amacı ile 6 ilçede belirlenen okullarda bir dizi etkinlik planlandı.Etkinliklerin üçüncüsü Mezitli ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. 98 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte, öğrencilerin kodlama ile kendi becerilerini keşfetmeleri, farkındalık düzeylerini arttırmalarına katkı sağlandı. Aynı zamanda bu etkinlik 3-9 Aralık 2018 tarihleri arasında dünya genelinde gerçekleştirilen 'Kod Saati'ne denk geliyor. 7 Aralık 2018 tarihinde son bulacak olan etkinlikler sonunda, 467 ortaokul öğrencisine ulaşılması hedefleniyor.Etkinlik sayesinde gerek 'Geleceğin Programcıları Genç Dahiler Projesi' faaliyetleri, gerekse düzenlenen yaygınlaştırma etkinlikleri aracılığı ile değişen dünyada söz sahibi olabilecek 21. yüzyıl düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmesine katkı sunulmuş olacak. - MERSİN