Kodlama Kulübü İzmir'de Robot Yarışmasını Katıldı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen ve 5 kategoriden oluşan yarışmaya gençler Skyrob adını verdikleri robot ile katılım sağladılar. Kodlama Kulübü üyesi gençler robotun tasarımını ve montajını kısa sürede tamamlayarak arazi kategorisinde yarışmaya katılmaya hak kazanmışlardır.

Kodlama kulübü üyesi olan Muhammed Sait Ercan " Malatya'da kodlama üzerine pek fazla bir çalışma yoktu. Sanat sokağında bulunan Gençlik Merkezine bir tanıdığım aracılıyla gittim. Yapmak istediğim çalışmaları bahis ettiğimde benim gibi kodlama ve robot üzerine çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımın olduğunu söylediler ve bize bir kulüp kurdular." dedi.

Kodlama Kulübünün ilk çalışmasıyla İzmir'deki robot yarışmasına katıldığını söyleyen Ercan "Yarışmada derece alamamış olsak da bizler için büyük bir tecrübe oldu ve bundan sonraki yarışmalarda derece alacağımıza inanıyorum. Bizim gibi gençlere her mecrada desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.