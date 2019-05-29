Kaynak: AA

Ağrı'da yürütülen KODLAĞRI Projesi kapsamında il genelindeki okullarda öğretim gören öğrencilerin ürettikleri program ve robotların sergilendiği şenlik yoğun ilgi çekti.Ağrı Valiliğince hayata geçirilen proje çerçevesinde il ve ilçelerde öğretim gören öğrencilerin ürettiği yazılım, program ve robotlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki Kodlama Şenliği'nde sergilendi.300 okuldan 480 projenin yer aldığı serginin açılış kurdelesini, Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kemal Atmaca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin kesti.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, 2017 Kasım ayında Ağrı'da kodlama eğitimine başladıklarında hedeflerinin yüksek olduğunu, ancak kısa sürede elde edilen bu başarıyı beklemediklerini söyledi.Elban, kodlama eğitimine başlarken yıl sonunda 5 bine yakın öğrenciyle eğitimi tamamlamayı düşündüklerini, ancak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 19 bin 750 öğrenciye kodlama eğitimi verdiklerini hatırlattı.-"Öğrenci sayısı 107 bin 150 kişiye ulaşmıştır"Projede bekledikleri ve öngördükleri sayının çok üstünde bir seviyeye çıktıklarını aktaran Elban, şunları kaydetti:"2018-2019 eğitim öğretim sezonuna başladığımızda mecburen planlarımızı ve beklentilerimizi bu yıl şenliğimizi yaptığımız bugün için 50 bin öğrenciyi bu eğitim kapsamına almayı düşünüyorduk. Hesaplarımızı ona göre yaptık. Ama tüm arkadaşlarımız öyle çalıştılar öyle koştular ki bugün itibarıyla ilimiz genelinde kodlama, robotik ve tasarım eğitimi alan öğrenci sayısı 107 bin 150 kişiye ulaşmıştır. Bu eğitimi alan 107 bin 150 öğrenciden 13 bin 900'ü tüm ana sınıflarda bulunan tüm öğrencilerdir. Dolayısıyla bizim il genelinde 160 bin civarında ana sınıfından 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerimiz eğitim almaktadırlar. Biz 2019-2020 eğitim öğretim yılında hedef olarak zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamını kodlama eğitimiyle buluşturmak istiyoruz."Sıradan bir kodlama eğitimi vermemek için üniversiteler ve uluslararası şirketlerle görüşme halinde olduklarına vurgu yapan Vali Elban, tüm öğretmenlerin bu eğitim kapsamına alındığını belirtti."Türkiye'de yazılım konusunda söz sahibi olacağız"Kısa sürede Ağrı'nın kodlamada göstermiş olduğu başarıdan dolayı öğretmenler ve öğrenci ailelerine teşekkür eden Elban, şöyle konuştu:"Yazılım konusunda Hindistan dünyada nasıl söz sahibiyse biz de Ağrı olarak Türkiye'de yazılım konusunda söz sahibi olacağız. Ülkemizin yazılımcılarının büyük bir çoğunluğunu bu ilde yetiştirmek istiyoruz. Gelişen teknoloji ve çağa uygun olarak yetişen bu yavrularımızın aynı zamanda sadece ülkemizin değil insanlığın da kaderini değiştirmelerini bekliyoruz."İl Milli Eğitim Mehmet Faruk Tekin de robotik kodlamada Ağrı'nın Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu ifade etti.Kodlama konusunda önemli mesafe katettiklerini aktaran Tekin, "7 ilçede 40 bilgisayarla başlayan KODLAĞRI Projesi Sayın Valimiz Süleyman Elban'ın gayret, destek ve himayeleriyle 3 bin 500 bilgisayar ve robotik setlerle profesyonel uygulamalarla sürdürülmektedir. KODLAĞRI Projesi ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan birincilik ödülü alan Sayın Valimiz Süleyman Elban'a öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize olan desteği için şükranlarımı sunarım." diye konuştu.Konuşmaların ardından salona kurulan proje stantlarını gezen Vali Elban ve protokoldekiler, öğrencilerin ürettiği robot, yazılım ve programları inceledi."Rusya'da S-400 vardı. Bizde Türkiye'de T-400 yapmak istedik"Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminden yola çıkan Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencilerinden Ayşenur Ağaca'nın T-400 hava savunma sistemi projesi yoğun ilgi gördü.Türkiye'nin savunma sanayisine katkı sunmak için savunma sistemi yapmak istediklerini anlatan öğrencilerden Ayşenur Ağaca, projeyi köydeki okulda hayata geçirdiklerini söyledi.Ağaca, "Rusya'da S-400 vardı. Biz de Türkiye'de T-400 yapmak istedik. Maket halini yaptık. Elimizi dokundurduğumuzda kırmızı ışıkları görüyoruz. Bu ışık yabancı cisimlerin nerede olduğunu gösteriyor. Hava savunma sistemi olarak geçiyor." şeklinde konuştu.Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Adem Karaman da güneş enerjisi ile çalışan araç ürettiklerini anlattıAracın adını "Eleşkit" koyduklarını belirten Karaman, "Arabamızı uzaktan kontrol edebiliyoruz. Güneş paneliyle şarj oluyor. Bir defalık şarjla 10 saatlik yolu gidebiliyor. Arabayı yaklaşık 6 ayda bitirdik. 2 ayda elektronik ve kodlama kısmını bitirdik." dedi.Yazılımları ve üretimleri kendilerine ait olan robotların yer aldığı diğer stantlar ile farklı özelliklere sahip programlara davetliler yoğun ilgi gösterdi.