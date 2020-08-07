Kodu düşen baraj gölünde "Gülistan" seferberliği

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi 897 metreden 885 metreye düşürüldü, tüm ekipler seferber oldu.

5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında Uzun Çayır Baraj Gölü'nde su tahliye çalışmalarının sonuna gelinirken, baraj kodu 897 metreden 885 metreye düştü. Arama çalışmalarının 216'ncı gününde; AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve su üstü personeli tarafından, sualtı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Grup Komutanlığında görevli birinci sınıf dalgıçlar tarafından Su Altı Robotu (ROV) cihazı ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sonar cihazı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar su altı aramalarını profesyonel bir şekilde gerçekleştirirken, AFAD ekipleri ise botlarla su üstünde kıyı taraması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, su seviyesinin indiği Uzun Çayır Baraj Gölü'nde su altında kalan eski yerleşim yerlerinin de ortaya çıktığı görüldü. - TUNCELİ