Koeman'a Sürpriz Destek

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de 2-1'lik Trabzonspor yenilgisi moralleri bozarken gözler teknik sorumlu Erwin Koeman'a çevrildi.

Hollanda basını da Koeman'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili haberlerine devam ediyor. Phillip Cocu'dan sonra idareten görevi devralan 57 yaşındaki çalıştırıcı için VP sitesi, özel bir haber ve anket sundu.

Koeman'ın Başkan Ali Koç'la görüştüğü ve yakında nihai kararın kendisine belirtileceği yazıldı. Kısa bir süre sonra Fenerbahçe yönetiminin kararını Koeman'a ileteceği kaydedildi. Haberin altında da özel bir anket okuyuculara sunuldu.

Ankette, 'Koeman kalıcı olarak Fenerbahçe'de kalmalı mı?' sorusuna, 'Yüzde 72-evet' cevabı çıktı. Sadece 'Yüzde 28-hayır' yanıtı gelirken, anketten sürpriz bir sonuç çıktı.