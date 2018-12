Koeman: "Bizim İçin Bir Şoktu Gerçekten"

09 Aralık 2018 Pazar 22:46



09 Aralık 2018 Pazar 22:46

- Koeman: "Bizim için bir şoktu gerçekten" Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman: "Ben bir savaşçıyım ve her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm""Sonuçta kararı benim üstlerim verecek. Ben tamamen işin futbol kısmına odaklandım""Şu anda Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönem içerisindeyiz"MANİSA - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İşleri yarım yamalak yaptığımız bir anda 1-0'ı getiren golü bulmayı başardılar. Bizim için ondan sonra işler zorlaştı" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk olduğu Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, "Bana göre ilk 20 dakika çok iyi bir iş çıkardık. 2-3 tane pozisyonumuz vardı ama işleri yarım yamalak yaptığımız bir anda 1-0'ı getiren golü bulmayı başardılar. Bizim için ondan sonra işler zorlaştı. Rakibimizin de kontratak oynadığını biliyorduk. İkinci yarıda rakibin yarı sahasında oynadık ama bir şeyler üretsek de çok fazla şey öğrenemediğimizi gördük. Daha sonrasında oyuna Manu girdi. Çok hızlı ve güçlü bir oyuncu. Onun golüyle beraber zaten maç noktalandı bana göre. Bizim için bir şoktu gerçekten. Oyuncularımız da bu şoku yaşıyorlar. İyi bir akşam olmadı bizim için. Ben hala savaşçıyım. Soracağınız soruları da biliyorum ama buyurun" dedi.Bir gazetecinin, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile büyük ölçüde anlaştığını belirterek, sorunun teknik direktörde mi yoksa takımda mı olduğu yönündeki sorusunu yanıtlayan Koeman, "Ben üstlerimin vereceği kararlarla ilgili herhangi bir karar almam. Sonuçta kararı benim üstlerim verecek. Ben tamamen işin futbol kısmına odaklandım. Buna da mecburum zaten. Son haftalarda şunu gösterdi takımımız, skor bulma anlamında çok büyük problemler yaşıyoruz. Hemen hemen her maç aynı sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Belki bazen bir şeyler üretiyoruz ama gol atmakta çok zorlanıyoruz. Gol atamadığınız zaman da maç kazanmak sizin için zor bir hal alıyor. Sorunuzu anlıyorum ama bu sorunuzun cevabını burada vermeyeceğim. Ben cevabı biliyorum ama bu konuyu basın önünde anlatmayacağım" diye konuştu.Fenerbahçe'nin tarihinin en zor dönemini yaşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da yanıt veren Koeman, "Oyuncularımızın kafası gerçekten çok dolu. Onlar için de çok zor bir durum tabii ki. Umarım bazı oyuncularımız da tekrar aramıza geri döner. Buna ihtiyacımız var. Bir şeyler üretmek sizin için son derece önemlidir. Perşembe günü oynayacağımız bir karşılaşma var bizi bekleyen. Çok zor bir program var önünüzde bizi bekleyen. Herhangi bir dinlenme vaktimiz olmayacak açıkçası. Zor bir durum içerisindeyiz ama devam etmek mecburiyetindeyiz. Ben bir savaşçıyım ve her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya mecburuz. Bu kulüp için çabalamaya mecburuz. Başka bir çaremiz yok. Biz profesyonelleriz. Kötü dönemler olur, iyi dönemler olur. Şu anda Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönem içerisindeyiz. Yapabileceğimiz tek şey işimize devam etmek" dedi.