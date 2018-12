Koeman: "Bizim İçin Maç Kazanmak Çok Zor"

"Hala gol atmak bizim için çok zor"



"Karşılaşmaya iyi başladık, ilk 20 dakikada 2-3 fırsat yakaladık. Sonra golü buldu rakibimiz, işler sıkıntılı bir hal aldı. 2. yarıda da birkaç pozisyonumuz vardı, hala gol atmak bizim için çok zor."

Yayıncı kuruluş muhabirinin 'Fenerbahçe buradan döner mi?' sorsuna Koeman, "Ben her zaman durumlara olumlu bakarım ama şu anda bizim için maç kazanmak çok zor. Oyuncularım için de bu akşamki sonuç bir şoktu. Her şeyi yapıyorlar saha içinde." ifadelerini kullandı.

"Bizim için şoktu"



Koeman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi işler yapmalarına rağmen devreye 1-0 geride girdiklerini söyledi.





İkinci yarıda rakip sahada oynadıklarını kaydeden Koeman, "Bir şeyler yapmaya çalışsak da çok fazla şey üretemediğimizi gördük. Daha sonra oyuna Manu girdi. Çok hızlı, güçlü bir oyuncu. Onun golüyle maç noktalandı bana göre. Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor. İyi bir akşam olmadı bizim için ama ben hala bir savaşçıyım." ifadelerini kullandı.



Koeman, bir basın mensubunun, Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin konuşulduğunu hatırlatarak, kadronun yeterli olup olmadığını sorması üzerine, "Öncelikle ben, üstlerimin vereceği kararlarla ilgili konuşamam. Ben işin tamamen futbol kısmına odaklanmış durumdayım. Buna mecburum zaten. Son haftalarda gol atma noktasında sorun yaşıyoruz. Gol atamadığınız zaman da maç kazanmak sizin için zor bir hal alıyor. Sorunuzu anlıyorum ama cevabını burada vermeyeceğim. Ben cevabı biliyorum ancak bu konuyu basın önünde anlatmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm"Fenerbahçe'nin küme düşme hattına gerilediğinin hatırlatılması üzerine Koeman, şunları kaydetti: "Umarım bazı futbolcularım en yakın zamanda aramıza döner. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yaratıcılığa ihtiyacımız var. Perşembe oynayacağımız Spartak Trnava maçı var. Peş peşe maçlar oynayacağız. Zor bir program var ve dinlenme fırsatımız yok. Zor bir durum içindeyiz ama devam etmek zorundayız. Ben bir savaşçıyım. Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya, kulüp için çabalamaya mecburuz. Şu an Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönemin içindeyiz ama yapabileceğimiz tek şey işimize devam etmek."