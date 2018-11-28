Koeman: Çok Şey Gördüm Ama Sizinle Paylaşamam

Fenerbahçe
'de teknik direktör Erwin Koeman ve oyunculardan Neustadter UEFA Avrupa
Ligi'nde yarın gece oynanacak Dinamo Zagreb
maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İlk söz alan Neustadter şöyle konuştu: "Kariyer planım bu maçı kazanmak. 6 ay sonra ne olacağı umrumda değil. 2 hafta sonra ne olacağı da umrumda değil. Uzağa bakmıyorum. Yazın ne olacağına kesinlikle bakmıyorum. Trabzonspor
maçında tekrar düşüş yaşadık. Şans da yanımızda değildi. 1-0'ı bulsak maç daha farklı olacaktı. İlk golü biz atabilsek maçlar daha da kolaylaşacak. Umarım yarın ilk golü atarız ve maç daha farklı hale gelir."
"Hedefimiz bir üst tura çıkmak"
Teknik direktör Koeman konuştu: "Güçlü bir takımla oynayacağız. Kazanmamız gereken bir karşılaşma. Bir hedefimiz var ve buna yönelik oynayacağız. Grupta hangi durumda olduğumuzu biliyoruz. Hedefimiz bir üst tura adımızı yazdırmak. Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz.
"Çok şey gördüm ama bununla ilgili basına konuşmak istemiyorum"
Burada göreve 3 Ağustos'ta başladım. Yani 6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. Çok şey gördüm, ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. Gördüğüm şeylerde iyi olan daha az şeyler var. Hocanın kaç haftalığına burada olduğu önemli değil. Oyuncular etkilenmemeli. Onlar profesyonel. Sahaya çıkıp en iyi performansı göstermeli. Şu an için buradayız. Bu takımı şekle sokabilmek için buradayız. Çok şey yapmamız gerekiyor. Önümüzde çok maç var. 15 oyuncumuz dünyanın çeşitli yerlerine gitti, efor sarf etti.
"Çözmemiz gereken durumlar var"
Pazar günü mağlubiyet aldık. Çözmemiz gereken durumlar var. Daha 8 maç var. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Evet zor durumdayız, herhangi bir bahanemiz yok. Yarın galibiyet sahada olacağız."
Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:32