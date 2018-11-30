Koeman'dan Ersun Yanal Cevabı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de teknik sorumlu Erwin Koeman maç sonu açıklamalarda bulundu. Erwin Koeman, maç boyunca futbolcuların performansını beğendiği için değişiklik yapmadığını söyledi, "Futbolcularıma bazen sordum, oynamak istediler. 90 dakika oynamayı hak ettiler" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Koeman, "Bir sonraki tura adımızı yazdırdık. Hedefimiz buydu. İyi maç çıkardık. İlk yarıda agresiftik ama hala gol atmakta zorlanıyoruz. Maçın geneline bakınca memnun ediciydi. Dediğim gibi, bir sonraki tura adımızı yazdırdık, bu pozitif" dedi.

Gol atma konusundaki sıkıntıya değinen Hollandalı hoca, "Zorlanıyoruz gol atmakta, pozisyonlar da üretiyoruz. Fırsatlar geliyor ama şans da lazım. Umarım şans yanımızda olur. Maç kazanmak istiyorsanız gol atmak zorundasınız. Pozisyon üretmesek işimiz daha zor olurdu" diye konuştu.

Oyuncu değişikliği yapmamalarının nedenini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Yorgunluk olmadı 60. dakikadan sonra. Gerçekten takım halinde oynadık. Bazı oyunculara sorudum, sahada kalmak istediler. 90 dakika kalmayı hak ettiler. Belki bazen çok koşup, yorulup fazla top kaybettik" ifadelerini kullandı.

Barış Alıcı'nın performansını da değerlendiren Koeman, "Kadromuzda birkaç gelecek vaat eden oyuncu olması önemli. Genç oyuncular için sabır lazım. Barış'ın 90 dakikalık performansından memnunum, rakip sol beki zorladı, iyi iş yaptı. Oğuz Kağan'ın sakatlığı üzücü. Eljif de nerdeyse her maçta oynadı, iyi iş çıkarıyor. Gençler hala gelişmeli. Umarım Fenerbahçe, kadroda bu gençleri tutar. Aynı zamanda Ferdi ve Berke de var" yorumunu yaptı.