Koeman'dan Tolga Ciğerci'ye: Seni Oynatmam

Fenerbahçe 'nin sezon başında sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci , sarı-lacivertli takıma katıldığından bu yana ilk kez dün sahaya çıktı. Hafif tempolu bir çalışma gerçekleştiren Tolga, sağlık heyeti tarafından yeni testlere tabi tutulacak.

Sakatlığında ciddi oranda azalma gözlenen oyuncu, önce hafif tempolu koşu çalışmaları yapacak. Ardından idman dozu artacak. Her şey yolunda giderse Kasımpaşa maçı sonrasında takıma katılacak seviyeye gelecek.

KOEMAN: "OYNAMAK İSTİYORSUN AMA..."

Oyuncunun durumuyla ilgili en ufak bir risk istemeyen Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Erwin Koeman'ın Tolga ile görüşerek, "Artık oynamak istediğini biliyorum. Ama seni riske atamam. Yeteneklerine güveniyorum. Yeniden sakatlanma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Yüzde 100 hazır olmadan seni oynatmam" dediği öğrenildi.