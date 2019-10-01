Köfte tarifi: En güzel köfte tarifi! Nefis köfte tarifi

Misafir ağırlarken ya da çocuklarınıza yemek sevdirmekte zorlandığınızda en güzel köfte tariflerini tercih edebilirisiniz. Bunun için en güzel köfte tarifi, sulu köfte tarifi, mercimekli köfte tarifi, sebzeli köfte tarifi, köfteli tarifler, köfte tarifi, içli köfte tarifi, çiğ köfte tarifi, İzmir köfte tarifi, patates köfte tarifi, köfte çorbaları tarifi, sulu köfte tarifi, köfte tarifi ekmeksiz ve içli köfte tarifi Antep usulü gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Mercimek köftesi tarifi ile diyet yapanlar da çiğ köfte lezzetinden mahrum kalmıyor. Hafif ve doyurucu bir seçenek olan mercimek köftesi, lezzetli yapısı ile çiğ köfteyi aratmıyor.

Çiğ köfteden vazgeçemiyorum ama kilolarla başım dertte diyorsanız, çiğ köfte lezzetinden vazgeçmeden kilolarınızı da dert etmeden mercimek köftesi bu sorunu çözebilirsiniz.

Gerekli malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç yaprak marul

1 orta boy kuru soğan

Kimyon

Yarım demet dereotu

Tuz, karabiber, pulbiber

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

Yarım demet yeşil soğan

Hazırlanışı:

Mercimeği yıkayın ve süzün. Süzdüğünüz mercimekleri tencereye alıp üzerine 1,5 bardak su ilave edin. Kısık ateşte suyu çekilene kadar pişirin.

Ayrı bir tencerede yağda soğanı kavurup üzerine salçayı ekleyin. Pişen mercimekleri ılık haldeyken soğanlı sos ile harmanlayın. Karışım soğuyunca üzerine diğer malzemeleri ekleyin. El ile yoğurarak tüm malzemeleri birbirine iyice yedirin. Harcı avuç içiyle şekillendirerek lokma haline getirip servis tabağına dizin. Limon ve marul ile ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Mercimek köftesi

KAFES KÖFTE TARİFİ

Doyurucu ve lezzetli bir tarife hazır mısınız? Kafes köfte hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofranızın başrol oyuncusu olacak.

Gerekli malzemeler

2 adet dikdörtgen milföy

Köfte için gerekli malzemeler: 1 adet rendelenmiş soğan, 500 gram kıyma, 2 dal taze soğan, 8-10 dal maydanoz, 1 diş sarımsak, 1 adet yumurta, tuz, kimyon, karabiber, 1 su bardağı ekmek kırıntısı

Arası için: Küp küp doğranmış 4 dilim kaşar peynir

Üzeri için: Çörek otu, 1 adet yumurta sarısı, susam

Hazırlanışı

Maydanozu, sarımsağı, taze soğanı ince ince kıyın, soğanı rendeleyin.

Köfte içi için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Tüm malzemeler eşit dağılacak şekilde harcı iyice yoğurun. Sonra köfte harcını dört eşit parçaya bölün. Her bir parçanın içine küp şeklinde doğranmış kaşar peyniri ekleyin ve yuvarlak şekle getirin.

Tavayı ocakta ısıtın. Köfteleri tavaya koyup mühürleyin. Önceden dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar beklettiğiniz milföyleri uzun şeritler halinde kesin. Her bir köfteye dörder tane olacak şekilde milföyleri köftelerin üzerine kapatın.

Milföy şeritleri ile kaplanmış köfteleri fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı, susam ve çörek otu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kafes köftelerini sıcak şekilde servis edin.

Kafes köfte

BALIK KÖFTESİ TARİFİ

Ne yemek yapsam diye düşünenlerin kurtarıcısı balık köftesi , hem sofranızı lezzetlendiriyor hem de balık sevmeyen çocuklara balığı sevdiriyor.

Gerekli malzemeler

1 levrek fileto, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı galeta unu, 5 dal maydanoz, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, karabiber, tuz

Pişirmek için: Bir miktar mısır unu

Yapılışı

Levrek filetoyu yıkayın ve tencereye alın. Balığın üzerini geçecek kadar tencereye su ekleyin. Levreği 10 dakika haşlayın. Balık beyaz renge döndüğünde pişmiş demektir. Balığı süzün ve küçük parçalar halinde didikleyin. Didiklerken kılçık kontrolü de yapın. Balığı ve diğer tüm malzemeleri bir kaseye alıp yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar yapın. Köfte tanelerini mısır ununa hafifçe bulayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığınız fırında köftelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Tavsiye: İsteğe göre köfteleri yassı şekilde hazırlayıp az zeytinyağı eklenmiş tavada da pişirebilirsiniz.

balık köftesi

FALAFEL KÖFTE NASIL YAPILIR?

Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan falafel köfte tarifini paylaşıyoruz. Nohut köftesi olarak yapılan falafel köfte için malzemeleri hızlıca hazırlayın. Peki, falafel köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan falafel köfte tarifini sizinle paylaşıyoruz. Nohut köftesi olarak bilinen falafel köfteyi dilerseniz lavaş ekmeğine sarıp sunabilirsiniz. İçerisinde bulunan nohut sayesinde sağlıklı bir öğün olarak tüketilen falafel köftesini evde yapmanız oldukça basit. İstediğiniz baharatlar ile tatlandırabilir ve misafirlerinize sunabilirsiniz. Peki, falafel köfte nasıl yapılır? İşte çok lezzetli olan ve yapımı çok basit olan falafel köftenin tarifi...

Malzemeler:

-1 büyük kase nohut

-2 adet orta boy soğan

-3 diş sarımsak

-3 yemek kaşığı un

-2 yemek kaşığı tahin

-4-5 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz ya da kisnis

-2 tatlı kaşığı kimyon

-1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber

-1 tatlı kaşığı karabiber

-3 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Nohutu bir akşam önceden suda bekletin. Ertesi gün temiz suda haşlayın.

-Kabuklarını alın ve makinede irice ezin. Çok ezip macun gibi olmamasına dikkat edin.

-Soğan, sarımsak ve maydanozları incecik doğrayın.

-Nohutları soğan, sarımsak, maydanoz, un, kimyon, kırmızı biber, karabiber, tuz ile karıştırın.

-En son tahini ekleyip karışımın birbiriniz tutmasını sağlayın.

-Küçük toplar halinde yuvarlayıp üzerine hafifçe bastırın ve bir tepsiye dizin.

Buzdolabında biraz dinlendirin ve yağlanmış tavada iyice kizartin.

falafel köfte

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Sofralarınızın vazgeçilmezi ve Urfa mutfağının bir ürünü olan çiğ köfte yi enfes lezzetiyle evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz kolay çiğ köfte tarifi...

Urfa yöresine ait olan ve herkesin vazgeçemeyeceği çiğ köfte tarifini sizin için paylaşıyoruz. Evde yaptığınız çiğ köftenin lezzetine doyamayacaksınız. Sofralarınızda aperatif olarak sunabileceğiniz çiğ köfte, misafirleriniz için güzel bir seçenek olacaktır. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz etsiz çiğ köfte tarifi...

Çiğ köfte tarifi

Evde basit malzemeler ile hazırlayabileceğiniz çiğ köfte için malzemeleri paylaşıyoruz.

Malzemeler;

-1,5 su bardağı esmer burgul -

-2 adet orta boy soğan

-2 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı biber salçası

-2 yemek kaşığı domates salçası

-2 yemek kaşığı isot

-1 tatlı kaşığı pul biber

-2 yemek kaşığı nar ekşisi

-Kimyon

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Burgulu üzeri bir parmak geçecek kadar kaynar su ile ıslatıp bir saat dinlendirin.

-Ardından rendelenmiş soğan sarımsak ve diğer tüm malzemeleri katıp iyice yoğurun.

-Şekil verirken elinize yapışmaması için zeytinyağı kullanabilirsiniz.

-Dilersenizde içine maydanoz koyabilirsiniz.

Afiyet olsun....

çiğ köfte

ANNE KÖFTESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Ne kadar uğraşsanız da köfteleriniz dağılıyor ve lezzetsiz mi oluyor? Küçük noktalara dikkat ederek anne eli değmiş gibi lezzetli ve iştah açıcı görüntüye sahip köfteler yapabilirsiniz.

Bayat ekmek içi: Anne köftesi nin en önemli püf noktası, bayat ekmek içidir.Kullandığınız ekmek içi mutlaka bayat olmalıdır. Eğer ekmek içi yeterli değilse bir miktar galeta unu kullanabilirsiniz.

Kıyma: Köfte yaparken kullanacağınız kıymanın orta yağlı olması gerekmektedir. Damak zevkinize göre kuzu ve dana kıymayı karıştırarak kullanabilirsiniz. Ancak kıymanın orta yağlı olmasına dikkat edin. Ayrıca kıymayı alırken iki defa çektirip alın.

Elle yoğurun: Köfte malzemelerini yoğururken bir aparatla değil elinizle yoğurun. Malzemeleri birbirine iyice karıştırın ve macun kıvamına getirin.

Buzdolabı: Köfte harcınızı 24 saat beklettikten sonra kızartmaya başlamadan önce 1 saat de buzdolabında bekletin.

Anne köftesi

Yağ miktarı: Köfteleri kızartırken tavanın tabanı yağ olacak kadar yağ eklemeniz yeterlidir. Fazla yağ eklemeyin. Köftelerin her iki tarafını da eşit oranda kızartın. Köfteyi fazla kızartmayın. Fazla kızartma kurumaya neden olur.

Köfte karışımı: Soğan suyunu sıkın ve köfte hamuruna ekleyin. Soğan suyunu köfte hamuruna ekledikten sonra harcı 3-4 saat dolapta bekletin. Sonra soğanı ekleyin. Soğanı ekledikten sonra 24 saat daha dinlendirin. Bu işlemden sonra harcınıza yumurtayı ilave edin.

Sarımsak: Köftenize lezzet kazandırmak için bir diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Sarımsak sevmiyorsanız soğan kullanmaya devam edebilirsiniz.

Maşa kullanın: Köfteleri kızartırken çatal kullanmak, köftelerin dağılmasına yol açar. Bu yüzden köfteleri kızartırken maşa kullanmalısınız.