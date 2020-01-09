Haberler » Ekonomi » Köfteci Yusuf 100. işletme belgesini aldı - Ekonomi

Köfteci Yusuf 100. işletme belgesini aldı

Yüzüncü şubesini Bursa'nın Yenişehir ilçesinde açan Köfteci Yusuf'a işletme kayıt belgesi teslim edildi.

09.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:46Köfteci Yusuf 100. işletme belgesini aldı
Yüzüncü şubesini 'nın ilçesinde açan Köfteci Yusuf'a işletme kayıt belgesi teslim edildi.

Genel Merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Köfteci Yusuf'a 100. şubesi için işletme kayıt belgesi teslim edildi. Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, "Yenişehir'de fabrikası bulunan Köfteci Yusuf'un yüzüncü işletme kayıt belgesini Genel Müdür Yardımcısı Kemal 'ye teslim ederek, "İşletmelerinin hayırlı olmasını temenni ederiz. Ayrıca bu vesile ile Köfteci Yusuf da dahil ilçemizdeki gıda üreten işletmelerin belirli aralıklarla 5996 sayılı kanun kapsamında kontrol edildiğini duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Kemal Dedeli ise, "Ülkemiz ve milletimiz için en iyisini üretmeye hep birlikte devam ediyoruz. 100. şubemizin işletme kayıt belgesini bizlere teslim eden müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Yenişehir, Dedeli, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:26  Bakan Turhan: Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık - Ekonomi
13:21  Bakan Albayrak'tan çiftçiye ve tüketiciye müjde - Ekonomi
13:21  Fındık fiyatları 2020 yılında 20 lirayı gördü - Ekonomi
13:18  2019'da en çok akıllı telefon satıldı - Ekonomi
13:18  Libya'ya ihracat yüzde 27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolar - Ekonomi
12:25  Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek - Ekonomi
12:00  Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi - Ekonomi
11:06  Trump'ın İran açıklamaları sonrası altın sert düştü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi
10:38  Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:03  Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı! - Ekonomi
9.01.2020 13:34:02