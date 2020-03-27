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Koha'lı hastalara koronavirüs bildirmesi

Prof. Dr. Arzu Mirici, en büyük şikayetleri nefes darlığı olan KOAH hastalarının koronavirüs salgını ile daha tedirgin olduklarını belirtti. TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Mirici,"Kronik akciğer hastaları koronavirüs risk grubunda görülebilir. Ancak bu hastalar önerilen tedbirlere sıkıca uyarak kendilerini koruyabilir" dedi.

27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
Koha'lı hastalara koronavirüs bildirmesi

Önerilen tedbirlere sıkıca uyarak kendisini koruyabilirsiniz

Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon kişinin KOAH'ı olduğu biliniyor. Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı olan KOAH, toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülüyor. Ancak 10 KOAH hastasının sadece birinin doktora başvurduğu ve doğru tanı alabildiği de belirtiliyor. Bu durumda, ülkemizde bulunan 5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu biliyor. Tüm dünyada en yaygın risk faktörü tütün kullanımı olan KOAH'da en sık görülen yakınmaları nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma olarak sıralayan TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, "Sigara içtiği için genelde bu durumu kanıksayan pek çok kişi son zamanlarda büyük bir tedirginlik yaşıyor. Çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (COVID-19) en önemli belirtilerinden biri de nefes darlığı" dedi. Koronavirüs salgını ile birlikte kronik akciğer hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Mirici, nefes darlığı problemi yaşayan KOAH hastalarının korunma tedbirlerine sıkıca uymaları gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs ile oluşan hastalık (COVID-19) nedeniyle;son günlerde ülkemizde ve dünyanın pek çok bölgesinde gergin günler yaşandığını belirten Mirici, KOAH gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler için şu bilgileri paylaştı: "Hastalığın solunum sistemini etkilemesi ve önceden bir hastalığı olan bireylerde daha önemli olması kronik akciğer hastalarına dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu hastalıkların başında KOAH ve astım geliyor. KOAH; öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı ile seyreden bir hastalık. Hastalar tedavi görseler bile zaman zaman, özellikle de kış aylarında bu şikayetleri artabilir ve bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekebilir. 'Alevlenme' ya da 'atak' olarak adlandırılan dönemlerde bazen hastaneye yatılması bazen de daha fazla ilaç kullanılması gerekebilir. Her koşulda tedaviye evde devam edilmesi önerilir. Buna hekiminiz karar verecektir."

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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Koronavirüs, KOAH, Magazin

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