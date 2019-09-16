Kök hücre tedavisi gören Michael Schumacher için kötü haber: Beyin değil kalp ile ilgili

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in, Paris'te Europeen Georges-Pompidou Hastanesi'nde kök hücre tedavisi alacağı ortaya çıktığında taraftarlarının birçoğu, 50 yaşındaki Alman sürücünün sahip olduğu düşünülen beyin hasarının iyileştirilmesi konusunda umutluydu.

Ancak İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Schumacher'i tedavi eden ekibe yakın bir kök hücre uzmanı olan Profesör Michel Puceat, tedavinin eski Ferrari sürücüsünün kalbi ile ilgili olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Uzman doktor Puceat, efsane pilo ile ilgili, "Hastanın klinik durumunu bilmeden, tedavi türünü kesin bir şekilde anlamak zordur. Kaldırıldığı hastane ve bakımından sorumlu kişi göz önüne alındığında, tedavinin beyin hakkında olmadığı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Puceat, Rusya'da bazı deneysel beyin kök hücre tedavilerinin denendiğini, Fransa ve İsveç'te ise Parkinson hastalığının etkisini sınırlamak için bazı girişimler yapıldığını söyledi. Puceat, "Sonuçlar ilginçti, ancak sadece kısa vadede. Bildiğim kadarıyla, komadaki veya bitkisel hayattaki hastalarda beyin yaralanmalarını tedavi etmek için kök hücrelerin uygulanması konusunda herhangi bir çalışma yok. Bu tür durumlarda hücreler geri döndürülemez şekilde ölmüştür." dedi.

Puceat ayrıca kök hücre tedavisinin, kalp gibi diğer organlardaki iltihaplanmayı gidermek veya kireçlenmeyi tedavi etmek için yapıldığını söyledi ve ekledi "Kalp hücrelerini yeniden canlandırmak için yapılan deneyler umulduğu gibi başarılı olmadı" diyerek kötü haberi verdi.