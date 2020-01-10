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Kökdemir'den örnek hareket

Oyuncu Beste Kökdemir, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün İstanbul'un buz gibi havasında taksi çevirmeyi denedi. Ancak hiçbir şoför kendisini almadı. (Kaynak-Takvim)

10.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:41Kökdemir'den örnek hareket



Oyuncu Beste Kökdemir, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün 'un buz gibi havasında taksi çevirmeyi denedi. Ancak hiçbir şoför kendisini almadı.

Kökdemir bu sırada soğukta üşüyen montsuz bir çocuğu fark etti. Çocuğu çağırıp, AVM'ye girdi. Soğukta tir tir titreyen yavruya kışlık alışveriş yaptı. Cebindeki son parayı harcayan oyuncu, eve babasıyla dönüş yaptı. Güzel oyuncu, "Taksiciler soğuk havada beni almadı. O çocuğun halini çok iyi anladım" dedi..


Beste Kökdemir, İstanbul, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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