Koklear İmplant Ameliyatı Olacağı Günü Bekliyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:48



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:48

Mersin'de yüzde 90 işitme kaybı olan 3 yaşındaki Yasemin Azra Kahraman'ın ailesi, küçük kızlarının koklear implant ameliyatı olduktan sonra sağlıklı şekilde duyup konuşacağı günü bekliyor.Yasemin Azra'nın annesi Saadet Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının seslere tepki vermemesi ve konuşamaması üzerine doktora götürdüklerini belirterek, kontroller sonucu Yasemin Azra'nın işitme sorunu yaşadığını öğrendiklerini söyledi.Yapılan tetkikler sonucu işitme kaybının ileri düzeyde olduğunun belirlendiğini anlatan Kahraman, şöyle konuştu:"Yüzde 90 işitme kaybı olduğunu öğrendik. Adana, Malatya ve Mersin'deki doktorlara götürdük. Bize çocuğumun koklear implant ameliyatı olması gerektiği aktarıldı. Doktorlar yüzde 90 işitme kaybı olan kızımın ameliyatın ardından konuşup duyabileceğini söyledi. İnşallah bu gerçek olur."Kahraman, kızının bu ameliyatı olabilmesi için yardım beklediklerini anlatarak, "Ben kızımın artık duymasını ve konuşmasını, 'Anne, baba' demesini istiyorum. Bunu istemek her annenin hakkıdır. Kızımın ağzından hiçbir kelime çıkmıyor. Diğer çocuklardan çok farklı. Adeta kıyamet kopsa dönüp arkasına bakmıyor." diye konuştu.