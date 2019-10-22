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Kokoreççi bir günlük cirosunu Mehmetçiğe bağışladı

Tekirdağ'da kokoreççilik yapan Efkan Kılıç, iş yerinin bir günlük cirosunu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

22.10.2019 15:58Kokoreççi bir günlük cirosunu Mehmetçiğe bağışladı
Tekirdağ'da kokoreççilik yapan Efkan Kılıç, iş yerinin bir günlük cirosunu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Kılıç, AA muhabirine yaptığına açıklamada, esnaf olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek olmaya çalıştığını söyledi.
Bu kapsamda bir günlük cirosu olan bin 700 lirayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdığını aktaran Kılıç, "Askerimiz orada milletimiz için mücadele ediyor. Allah askerlerimizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, askerimizin ayağına taş değmesin." dedi.
Kılıç, Türkiye'nin her zaman birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Allah razı olsun, herkes gelip destek olmaya çalıştı. Herkes ufak da olsa katkıda bulunmaya çalıştı. Destek olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreci de atlatacağız. Millet olarak her zaman devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olalım."

Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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