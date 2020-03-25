Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kokoreççiden kamu personeline destek - Haberler

Kokoreççiden kamu personeline destek

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kokoreç işletmecisi, yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele veren tüm kamu personellerine destek ve moral vermek için ücretsiz kokoreç kampanyası başlattı.

25.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:43
Kokoreççiden kamu personeline destek
Antalya 'nın Serik ilçesinde bir kokoreç işletmecisi, yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele veren tüm kamu personellerine destek ve moral vermek için ücretsiz kokoreç kampanyası başlattı.

Serik ilçesinde kokoreç işletmecisi Tafur Koyuncu (27), Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Korona virüs nedeniyle, aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık personelleri, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine destek için ücretsiz kampanya başlattı. Elini taşın altına koyduğunu ifade eden Koyuncu, "Kampanya ile kamu kuruluşlarımıza sağlık personellerimize, polislerimize elimizden geldiği kadarıyla destek vermek için hem onlara buradan kokoreçlerini ücretsiz yemeklerini karşılamak amacıyla bizim de elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşündük. Bu doğrultuda ben ve ekibim olarak, sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerine elimizden geldiği kadarıyla tekrar söylüyorum destek vermek için böyle bir kampanya yaptık. 7/24 canları ne zaman isterse, hem kafaları dağılsın hem karınları doysun amacıyla bize ne zaman gelirlerse ücretsiz bir şekilde buradan yemeklerini yiyecekler. Biz ve ekibimiz dediğimiz gibi onların arkasındayız. Sipariş verdiklerinde elimizden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde onlara ulaştıracağız. İşletme olarak herkesin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Bizim gibi imkanı olan işletmelerinde bu şekilde hem destek amaçlı hem moral amaçlı bütün kamu çalışanlarımıza bu şekilde bir destek vermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, serik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi'nden yaşlılara yardım - Haber 15:18: Muhsin Yazıcıoğlu sevenleri tarafından anlamlı anma - Haber 15:18: Gönül Elleri'nden maske desteği - Haber 15:18: Başkan Gökhan Yüksel'den yaşlı vatandaşlara kapıda ziyaret - Haber 15:18: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek - Haber 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler