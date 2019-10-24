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Kokoreçe 'kadın eli' değdi

Kokoreçe 'kadın eli' değdi EDİRNE - Edirne'de kokoreç ustası eşine yardım ederken işi öğrenen Lale Cihangir, tezgahın başına geçti.

24.10.2019 10:26
Kokoreçe 'kadın eli' değdi

EDİRNE - Edirne'de kokoreç ustası eşine yardım ederken işi öğrenen Lale Cihangir, tezgahın başına geçti.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde uzun yıllardır kokoreç satan Şahin Cihangir, 4 ay önce ailesiyle birlikte Edirne'ye taşındı. Susurluk'ta uzun yıllardır eşine yardım eden 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Lale Cihangir, Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde eşiyle birlikte kokoreççi dükkanı açıp müşterilere hizmet vermeye başladı.
Genellikle erkekler tarafından yapılan bu meslekte, tezgahta kadın kokoreççiyi gören müşteriler şaşırsalar da kadın elinin değdiği kokoreci beğenerek tüketiyor.
"Çok kadının cesaret edebileceği bir meslek değil"
Eşine yardım ederken bu işe başladığını anlatan Lale Cihangir, "Kokoreççilik gerçekten zor bir meslek. Yaptığımız iş zor ama keyifli. Müşterilerimiz kadın elinden kokoreç yemeye alıştı. Kadın eli değince ince işçilik çıkıyor ortaya. Çok kadının cesaret edebileceği bir meslek değil. Burada aile ortamı oluşturduk" dedi.
Kokoreçe 'kadın eli' değdi

Cihangir, Edirne, Genel

Kaynak: İHA

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