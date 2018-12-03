Köksal Toptan Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan
'ın annesi Saadet Toptan, Zonguldak
'ta son yolculuğuna uğurlandı. Eski TBMM Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın Ankara
'da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren 93 yaşındaki annesi Saadet Toptan için cenaze töreni düzenlendi. Hz. Ali Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Başkent Üniversitesi
Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer
, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen
, Ahmet Çolakoğlu
ve Hamdi Uçar
, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
ve Toptan Ailesi'nin sevenleri ile yakınları katıldı. Öğlen namazını müteakip İl Müftüsü Rüstem Can
tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Yapılan duaların ardından anne Sadet Toptan'ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na götürüldü. Köksal Toptan, tabutu cenaze aracına getirildiği sırada annesinin tabutuna son kez baktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da Toptan'ı yalnız bırakmadı. Cenaze aracı Asri Mezarlığa hareket etti. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu Köksal Toptan ile vedalaştıktan sonra helikopterle Zonguldak'tan ayrıldı.
(İHA)
Zonguldak,Köksal Toptan
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:36