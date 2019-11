Köksal Toptan: "Atacağımız her adım ülkenin geleceğine katkı sağlayacak"

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Siyasi tercihi ve konumuna bakılmaksızın görev alanımıza giren şikayetleri büyük dikkatle izliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte deryada bir katre tuzumuz olsun diye gayret ediyoruz. Bizimki amatör bir çalışma ama burada atacağımız her adımın Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi"nin üçüncü toplantısı, Erzurum 'da yapıldı.Palandöken Dağındaki bir otelde düzenlenen toplantıyla yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkı sunulması amaçlanıyor.Köksal Toptan, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeleri olarak yürüttükleri proje kapsamında Erzurum ve çevre illerin yerel yöneticileri ile bir araya geldiklerini söyledi.Çalıştayları hem bir eğitim tazelemek ve yenilmek açısından hem de yerel yöneticilerle yüz yüze gelerek görüşmek açısından önemli gördüklerini ifade eden Toptan, "Çalışmalarımızda şunu görüyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun ve hangi millet olursa olsun, insanların etik kurallara aykırılık teşkil eden davranışlarda bulunması kaçınılmaz ve bazı insanlar için alışkanlık haline gelmiş oluyor. Bu nedenle bütün ülkeler etik kurallarla gelecek kuşakları daha iyi insan ve vatandaş olarak yetiştirmeye çalışıyor." diye konuştu.Toptan, Türk gelenek ve kültüründe etik davranış biçiminin, hayatın parçası olduğunu belirterek, insanlığın yüksek teknolojilerle tanıştığına ve dünyayla bütünleştiğine işaret etti."Teknolojinin en üst imkanlarına sahibiz"Etik davranış ilkelerini yeni yetişen çocukların yaşam biçimi haline getirmenin zorunlu gözüktüğünü aktaran Toptan, şunları kaydetti:"Milli Eğitim Bakanı olduğum dönemde Kütahya'da kız meslek lisesine gittim. Bir sınıfta masaların üstünde bisküvi kutuları vardı ve sorduğumda onların bisküvi kutuları üzerine yapılmış bilgisayar olduğunu öğrendim. Nereden, nereye gelindi. Şimdi devlet, tablet ve bilgisayar dağıtıyor. Teknolojinin en üst noktasındaki imkanları hemen almak, en kozmik bilgileri anında yakalamak, savaşları canlı izlemek imkanına sahibiz. Bu çok müthiş bir teknoloji. Bunun çok avantajı var ama aynı zamanda dezavantajları ve zorlukları da var."İyiliklerin ve güzellikler gibi kötülüklerin de aynı hızla geldiğine dikkati çeken Toptan, bu nedenle Kamu Görevlileri Etik Kurulu olarak bu alanda hizmet vermeye çalıştıklarını anlattı.Geçen süre içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Toptan, "10 yıl önce Tapu Müdürlüğüne giden birinin oradan bahşiş vermeden çıkması düşünülmezdi. Şimdi bu yüzde 90 başarıyla halledilmiş bir sorun olarak geride kaldı. Gümrüklerde yüzde 50'ler civarında başarı sağlandı ve bunu yüzde 90'lara çıkarmaya çalışıyoruz. Nüfuslarda istediğiniz işlem istediğiniz anda hallolabiliyor. Devletin pek çok organı bu ilkelerle tanışıp uygulamaya geçtiği zaman başarılı sonuçlar alıyor. Biz buna uğraşıyoruz, temel görevimiz bu." değerlendirmesinde bulundu."Atacağımız her adım ülkenin geleceğine katkı sağlayacak"Toptan, genel müdür ve üstü seviyedeki bürokratlar ve yerel yöneticilerle ilgili şikayetleri inceleme görevlerinin de olduğunu anımsatarak, konuyla ilgili kendilerine gelen şikayetlerin bazılarının kanuna uygun olduğunu ancak etik olmadığını belirtti.Bu tür konular hakkında etik ihlali kararı verdiklerini dile getiren Toptan, sözlerini şöyle tamamladı:"Bizim bu kararlarımız, resmi gazetelerde yayınlanıyordu. 3-5 sene evvel Anayasa Mahkemesi kararı ile bunların ilanı anayasaya aykırı bulundu ve yanlış oldu. Bunların yayınlanması daha etkili oluyordu. Biz yine de görevimize devam ediyoruz. Siyasi tercihi ve konumuna bakılmaksızın görev alanımıza giren şikayetleri büyük dikkatle izliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte deryada bir katre tuzumuz olsun diye gayret ediyoruz. Bizimki amatör bir çalışma ama burada atacağımız her adımın Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz."Programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.